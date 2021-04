Nadszedł czas, aby oswoić się z myślą, że już nie będzie można kupić taniego flagowca. Nawet chińscy producenci smartfonów przestali się ograniczać i pakują do swoich high-endów najnowsze i najlepsze technologie. W związku z tym cena ZTE Axon 30 Ultra ma być naprawdę wysoka. Lepiej poznać ją teraz niż później spaść z krzesła na jej widok.

Czasy, gdy chińskie flagowce kosztowały połowę tego, co trzeba było zapłacić za podobnie pozycjonowane w portfolio smartfony konkurencji, odeszły w zapomnienie. Wystarczy spojrzeć na ceny Xiaomi Mi 11 czy OnePlus 9 Pro, nie mówiąc już o Xiaomi Mi 11 Ultra, który w Europie ma kosztować – uwaga – 1199 euro (równowartość ~5450 złotych po przeliczeniu wprost)! Wygląda na to, że do tego grona dołączy także nadchodząca nowość z najwyższej półki marki ZTE, bowiem cena ZTE Axon 30 Ultra ma być nie mniej wysoka.

Cena ZTE Axon 30 Ultra już Was nie zaskoczy. Lepiej przeżyć szok teraz niż później

Należy zacząć od tego, że seria ZTE Axon 30 ma składać się z trzech modeli. ZTE obrało zatem podobną strategię jak Xiaomi, które na tę chwilę również ma trzy high-endy z linii Mi 11 (w jej skład wchodzi też Xiaomi Mi 11 Pro).

Oprócz ZTE Axon 30 i ZTE Axon 30 Pro, na rynku zadebiutuje także ZTE Axon 30 Ultra, choć w sieci nazywany jest on również ZTE Axon 30 Pro+. Jego specyfikacja ma być naprawdę topowa, co (niestety…) nie pozostanie bez wpływu na jego cenę.

Cena ZTE Axon 30 Ultra ma wynosić ~1200 dolarów (źródło: ZTE Weibo)

A skoro o niej już wspomniałem, to od razu przekażę Wam, że według nieoficjalnych doniesień, cena ZTE Axon 30 Ultra ma zostać ustalona na około… 1200 dolarów! Jeśli smartfon trafi również do Europy, zapewne zostanie to przekonwertowane na 1199 euro, czyli – jak zostało już wspomniane przy okazji Xiaomi Mi 11 Ultra – równowartość prawie 5500 złotych. To poziom, z jakiego startował Samsung Galaxy S21 Ultra.

Wychodzi zatem na to, że chińskie marki nie chcą być już kojarzone jako producenci dużo tańszych flagowców. Wręcz przeciwnie – sięgają po najnowsze i innowacyjne rozwiązania. W przypadku ZTE Axon 30 Ultra będzie to aparat o rozdzielczości 44 Mpix, który zostanie ukryty pod taflą wyświetlacza, a także moduł aparatów na panelu tylnym o niespotykanej nigdzie indziej konfiguracji.

ZTE planuje bowiem zastosować aż trzy aparaty o rozdzielczości 64 Mpix (szerokokokątny, ultraszerokokątny i portretowy) oraz 8 Mpix o budowie peryskopowej, który będzie służył jako tzw. teleobiektyw.

Cena ZTE Axon 30 Ultra z takim aparatem ma wynosić ~1200 dolarów (źródło: ZTE Weibo)

Specyfikacja ZTE Axon 30 Ultra ma obejmować również 6,9-calowy ekran AMOLED o rodzielczości WQHD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G, 12 GB RAM, 256 GB pamięci wbudowanej oraz akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą ładowania o mocy nawet 65 W.