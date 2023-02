Xiaomi ma dla Was solidne promocje na swoje urządzenia

Zabieracie się za poszukiwanie nowego smartfona? A może właśnie chcecie poprawić komfort sprzątania w Waszym mieszkaniu? Z okazji piątych urodziny swojego oficjalnego sklepu Xiaomi chce, abyście kupili urządzenia marki w okazyjnej cenie.

Wielka promocja na urządzenia Xiaomi

Ruszyły właśnie promocje związane z okrągłą, piątą rocznicą działalności sklepu Mi-Home w Polsce. Sklep skupiający wokół siebie głównie produkty Xiaomi wystartował z tej okazji z festiwalem promocji, który potrwa do 19 lutego 2023 roku. Na dobry początek w promocji znalazły się 4 produkty – każdy dla kogoś o innych potrzebach.

Xiaomi 11 Lite 5G NE (źródło: Xiaomi)

Zacznijmy od największej obniżki na Xiaomi 11 Lite 5G NE. To smukła konstrukcja z 6,55-calowym wyświetlaczem AMOLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwością odświeżania obrazu o wartości 90 Hz i szkłem Gorilla Glass 5. generacji. Za wydajność odpowiada SoC Snapdragon 778G, a w promocyjnym wariancie jest 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane. Nie zabrakło również modułu NFC, 5G oraz emitera podczerwieni.

W kwestii aparatów otrzymacie do dyspozycji trzy matryce: główną (64 Mpix), ultraszerokokątną (8 Mpix) oraz makro (5 Mpix). Urządzenie zasila akumulator o pojemności 4250 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 33 W. W momencie startu promocji typowa cena smartfona w sieci wynosiła ~1850 złotych. W sklepie Mi-Home Xiaomi 11 Lite 5G NE kupicie w jednym z trzech (niebieski, czarny i biały) w cenie 1655 złotych.

Sprzątanie, obserwowanie i bieganie

Ci, którzy właśnie szukają ręcznego, bezprzewodowego odkurzacza, nie mogą przejść obojętnie obok promocji na Mi Handheld Vacuum Cleaner G9. Sprzęt jest w stanie pracować do 60 minut na baterii, którą można wymienić w kilku ruchach w celu wydłużenia czasu użytkowania oraz po skończonej pracy ładować oba ogniwa w tym samym czasie na stacji dokującej. Urządzenie oferuje trzy tryby pracy i końcówki do wielu zadań – szczotkę elektryczną do sierści i włosów, dyszę szczelinową czy delikatną szczotkę do miejsc podatnych na rysowanie się. Mi Handheld Vacuum Cleaner G9 dostępny jest w cenie 555 złotych – o 250 zł mniej niż sugerowana.

Mi Handheld Vacuum Cleaner G9 (Źródło: Mi-Home)

Dla osób poszukujących kamery IP, na promocję trafiło urządzenie Mi Camera 2K oferujące rozdzielczość 2304 na 1296 pikseli, opcję dwukierunkowych połączeń głosowych, współpracę z Google, Alexą i zegarkiem Mi Smart Clock oraz obrotowy uchwyt magnetyczny. Aplikacja Mi Home obsłuży jednoczesne wyświetlanie obrazu z trzech kamer, a dane są potrójne szyfrowane w celu zabezpieczenia nagrywanych treści przed niechcianym wzrokiem. Mi Camera 2K otrzymała 50% obniżkę i kosztuje w sklepie Mi-Home 105 złotych.

Mi Camera 2K (Źródło: Mi-Home)

Właścicielom Smart Band 6 powinna spodobać się promocja na zestaw trzech pasków do urządzenia. Są to oryginalne paski wykonane z TPU, dostępne w dwóch różnych kompletach kolorystycznych – czarnym, pomarańczowym i niebieskim oraz oliwkowym, żółtym i w kolorze kości słoniowej. Zamiast 79 złotych zapłacicie za zestaw trzech pasków jedyne 23,50 złotych.

Warto również odwiedzać oficjalną stronę wyprzedaży na Mi-Home, ponieważ Xiaomi obiecuje regularne dołączanie co dwa dni co najmniej dwóch nowych produktów do wyprzedaży. Promocja potrwa w sklepie internetowym oraz w Xiaomi Store Westfield Arkadia do 19 lutego lub do wyczerpania zapasów.