Promocja: Xiaomi Mi Band 6 NFC do zgarnięcia za darmo! Co trzeba zrobić?

W oficjalnej polskiej dystrybucji Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC kosztuje 249 złotych (aczkolwiek już kilkukrotnie dało się ją kupić za 199 złotych). Dzięki tej promocji można ją jednak zgarnąć za darmo. I nie tylko ją.

Reklama

Promocja: Xiaomi Mi Band 6 NFC za darmo. Co trzeba zrobić?

Bank Pocztowy wystartował z nową promocją, dzięki której można zdobyć atrakcyjne nagrody. Bezapelacyjnie najbardziej kuszącą jest opaska Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, ale nie jedyną, bo do zgarnięcia są również voucher o wartości 50 złotych z katalogu Mastercard Bezcenne Chwile i promocyjne oprocentowanie 2% w skali roku na koncie oszczędnościowym (przez trzy miesiące; do 10000 złotych).

źródło: Bank Pocztowy

Aby skorzystać z promocji, należy założyć Konto w Porządku i zawnioskować o kartę płatniczą Mastercard z logo Poczty Polskiej, a do tego pamiętać, żeby podczas zawierania umowy podać numer telefonu i adres e-mail oraz zaakceptować zgody marketingowe. Następnie trzeba jeszcze zalogować się do bankowości internetowej i przystąpić do promocji w zakładce „Market”.

Reklama

Oferta skierowana jest do klientów nieposiadających obecnie konta osobistego w Banku Pocztowym. Po wykonaniu pierwszej płatności kartą lub transakcji mobilnej zaksięgowanej na rachunku (do 31 stycznia 2022 roku) bank przyzna klientowi pakiet punktów, które następnie będzie mógł wymienić na przykład na voucher o wartości 50 złotych z katalogu Mastercard Bezcenne Chwile.

6 Ocena

Ponadto 100 klientów, którzy w lutym 2022 roku wykona najwięcej transakcji mobilnych, ale nie mniej niż 15, otrzyma pakiet punktów, które będą mogli wymienić na przykład na opaskę Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC z katalogu Mastercard Bezcenne Chwile. Aby jednak bank policzył daną transakcję, musi mieć ona wartość przynajmniej 5 złotych. Jako „płatności mobilne” Pocztowy rozumie Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay i BLIK.

Oferta jest ważna do 28 lutego 2022 roku. Przyznane punkty można wymienić na nagrody do 31 marca 2022 roku. Regulamin promocji jest dostępny na stronie Banku Pocztowego. Za jej pośrednictwem można też złożyć wniosek o otwarcie konta.