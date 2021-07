Na ten smartfon Xiaomi czekam jak na żaden inny. Takiego kotleta można odgrzewać!

Nie jestem zwolennikiem „odgrzewania kotletów”, szczególnie że producenci najczęściej robią w to niezbyt wysublimowany sposób. Ten smartfon Xiaomi może jednak skraść (nie tylko moje) serce, bo będzie konkurencją dla iPhone’a 12 mini!

Xiaomi Mi 6 2021 – takiego „kotleta” Xiaomi może odgrzewać!

W minionych tygodniach Xiaomi wprowadziło na rynek dwie „zaktualizowane” wersje starszych smartfonów – mowa o POCO M2 Reloaded i Redmi Note 8 2021. Coraz więcej mówi się jednak również o „reaktywacji” Xiaomi Mi 6, którego wciąż używają dwa miliony użytkowników, mimo że model ten zadebiutował ponad cztery lata temu.

Pierwsze pogłoski na ten temat pojawiły się już w marcu 2020 roku, jednak dość szybko przycichły. Najwyraźniej czekały na bardziej sprzyjające okoliczności, bowiem Xiaomi Mi 6 2021 znów jest na tapecie. Ostatnio jeden z użytkowników serwisu Weibo napisał, że chce, aby Xiaomi odświeżyło ten model. Lei Jun, współzałożyciel chińskiego giganta, odpisał mu, że przyjął to do wiadomości.

Tak teoretycznie może wyglądać Xiaomi Mi 6 2021 (źródło: YJayyy Weibo)

Coraz więcej wskazuje na to, że Xiaomi Mi 6 2021 rzeczywiście może pojawić się na rynku. Już sam komentarz Lei Juna jest wyjątkowo intrygujący, a to nie koniec tropów, które prowadzą do tego modelu (choć oczywiście wciąż nie ma pewności, że tak finalnie będzie się nazywał).

Jak zauważył użytkownik Twittera, specjalizujący się w doniesieniach na temat planów wydawniczych Xiaomi, 24 czerwca opublikował on nazwę kodową jednego z nadchodzących smartfonów chińskiego giganta – „Mercury”. Co ciekawe, w takiej właśnie wersji był dostępny również Xiaomi Mi 6. Konkretniej jest to ta, która nigdy nie trafiła do regularnej sprzedaży, ponieważ jej produkcja okazała się zbyt dużym wyzwaniem dla producenta (w trakcie procesu tworzenia tej połyskującej obudowy większość egzemplarzy nie spełniała wymagań i trafiała do kosza).

Xiaomi Mi 6 (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Mi 6 2021 może być konkurencją dla iPhone’a 12 mini, aczkolwiek dopiero czas pokaże, czy Xiaomi zdecyduje się na tak samo kompaktową formę, czy jednak na trochę większą, podobną gabarytowo do Asusa ZenFone 8 z ekranem o przekątnej 5,9 cala. Ten ostatni trochę mnie rozczarował, a na pewno nie spełnił moich oczekiwań, dlatego jestem ogromnie ciekawy, jak podejdzie do tematu Xiaomi.

Oby na pokładzie Xiaomi Mi 6 2021 nie zabrakło funkcji bezprzewodowego ładowania… Bo – jak donosi @xiaomiui – mają się na nim znajdować m.in. ekran z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i teleobiektyw, który zapewni 5x zoom, a także „oczko” z sensorem produkującym zdjęcia w 12 Mpix po łączeniu kilku pikseli w jeden większy.