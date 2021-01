Ten chiński smartfon może być pierwszym z aparatem o rozdzielczości… 200 Mpix!

Był taki czas, gdy chińscy producenci wręcz szokowali swoją pomysłowością, aby tylko świat usłyszał o ich smartfonie (czasami nawet mocno naciągali rzeczywistość, ale nie będę wskazywał palcem). Wydawało się, że ten etap mamy już za sobą, a tymczasem ZTE Axon 30 Pro pokaże, że marki z Państwa Środka wciąż mogą nieźle zadziwić.

Swego czasu smartfony ZTE były dość popularne w Polsce, ale to już przeszłość. Producent popełnił błąd, za który słono zapłacił, a na dodatek Stany Zjednoczone wciąż nie mają do niego zaufania. Mimo to, stara się odbudować swoją pozycję w segmencie smart-telefonów, jednak musi włożyć w to wiele wysiłku.

ZTE Axon 20 5G zaskoczył, a ZTE Axon 30 Pro 5G podniesie poprzeczkę jeszcze wyżej

ZTE musi sięgać po innowacyjne rozwiązania, jeśli chce ponownie zaistnieć w świadomości klientów, których przejęła konkurencja. Szczególnie że „do wzięcia” są użytkownicy smartfonów Huawei (z uwagi na swoje problemy, nie będzie on w stanie wszystkich utrzymać, choć jest szansa, że się to zmieni).

Producent idzie właśnie tą drogą, bo wprowadzony niedawno na rynek ZTE Axon 20 5G jest pierwszym, dostępnym na rynku smartfonem z aparatem ukrytym pod ekranem (i nie tylko nim). ZTE Axon 30 Pro 5G podniesie jednak poprzeczkę jeszcze wyżej.

Lu Qianhao z ZTE udostępnił załączoną powyżej grafikę wraz z informacją, że ZTE Axon 30 Pro 5G zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888, który obsługuje aparaty o rozdzielczości nawet 200 Mpix. Wydawałoby się, że to niezbyt istotna wzmianka, jednak według użytkownika serwisu Weibo, używającego pseudonimu WHYLAB, smartfon naprawdę otrzyma aparat o takiej rozdzielczości!

Według niego, miałaby to być matryca Samsung S5KGND i ZTE Axon 30 Pro 5G może być pierwszym flagowcem na rynku z nią na pokładzie. A to ogromny przywilej, zarezerwowany wyłącznie dla znaczących producentów (ewentualnie tych, którzy najwięcej zapłacą, bo pieniądze też mogą wchodzić w grę).

ZTE Axon 20 5G (źródło: ZTE)

Jak podaje WHYLAB, matryca ta będzie miała rozdzielczość 200 Mpix, rozmiar 1/1.37″ i piksele wielkości 1,28 µm. Co ciekawe, miałaby być też pierwszą, która zaoferuje dwie technologie łączenia pikseli: cztery w jeden i szesnaście w jeden. W pierwszym przypadku przełoży się to na zdjęcia 50 Mpix, a w drugim na 12,5 Mpix. Oprócz tego ma również obsługiwać podwójne natywne ISO i nagrywanie w 16K!

Udostępniona przez przedstawiciela ZTE grafika może sugerować, że ZTE Axon 30 Pro faktycznie zostanie wyposażony w matrycę o rozdzielczości 200 Mpix, która zajmie trochę miejsca, a obok niej muszą zmieścić się jeszcze inne aparaty – być może to właśnie stąd ten nietypowy kształt wyspy. Zapowiada się ciekawie i… groźnie dla konkurencji.