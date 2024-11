Te smartfony Xiaomi dostaną HyperOS 2 jeszcze w tym roku. Sprawdź, czy Twój jest na liście

Firma Xiaomi opublikowała oficjalny harmonogram aktualizacji HyperOS 2 w wydaniu globalnym. Okazuje się, że jeszcze przed końcem tego roku oprogramowanie trafi na ponad 50 różnych urządzeń i to nie tylko tych najnowszych.

Bazując na systemie Android 15, firma Xiaomi stworzyła HyperOS 2, który został zaprezentowany pod koniec października 2024 roku. Wbrew niedawnym przeciekom, na globalne udostępnienie aktualizacji nie będzie trzeba czekać aż do przyszłego roku – opublikowana właśnie oficjalna rozpiska zakłada, że na pierwszych smartfonach pojawi się jeszcze w listopadzie.

Listopad to miesiąc, w którym HyperOS 2 trafi na smartfony z serii Xiaomi 14 i 14T, a także pierwsze Trzynastki – zarówno z głównej rodziny, jak i z serii Redmi Note. Aktualizacja dotrze również do składanego smartfona Xiaomi Mix Flip i do pierwszych modeli marki Poco, na czele z Poco M6 Pro, F6 Pro i X6 Pro.

Kolejne smartfony Poco oraz Redmi 13/12 i Redmi Note 12, a także modele z rodziny Xiaomi 13 i Xiaomi 12 doczekają się aktualizacji w grudniu. Co ciekawe, HyperOS 2 będzie dostępny też dla urządzeń Mi 11 Ultra i Mi 11, które do najmłodszych zdecydowanie nie należą, bo swoją premierę miały na przełomie 2020 i 2021 roku.

Poza smartfonami jeszcze przed końcem tego roku aktualizacja HyperOS 2 zostanie udostępniona użytkownikom tabletów Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Xiaomi Pad 6, Poco Pad oraz wybranych modeli z serii Redmi Pad SE i Redmi Pad Pro, jak również (niedawno zaprezentowanej) opaski Xiaomi Smart Band 9 Pro.

