Arc Search oficjalnie dostępna na Androidzie. Ta przeglądarka jest nietuzinkowa

Na Androidzie zadebiutowała stabilna wersja Arc Search. Mamy do czynienia z przeglądarką internetową, która zdecydowanie wyróżnia się na tle popularnych graczy.

Przeglądarka inna niż Google Chrome

Mamy do czynienia z oprogramowaniem autorstwa Browser Company. Zespół już wcześniej dostarczył przeglądarkę Arc na macOS, która kilka miesięcy temu trafiła też na sprzęt z Windowsem. Firma oferuje od dłuższego czasu mobilny wariant przeglądarki nazwany Arc Search na iOS, a teraz – po testach otwartej bety – aplikacja w stabilnej wersji debiutuje na Androidzie.

Jak już wspomniałem, mamy do czynienia z oprogramowaniem wyróżniającym się na tle konkurencji. Nie jest to kolejna przeglądarka, w której zastosowano dobrze już znane schematy i wytyczne. Aplikacja to raczej połączenie prostej przeglądarki internetowej z wyszukiwarką i zestawem funkcji wykorzystujących możliwości sztucznej inteligencji.

Interfejs przy pierwszym kontakcie może wydać się aż za bardzo minimalistyczny, ale dzięki temu nie jesteśmy rozpraszani elementami, które występują w innych przeglądarkach internetowych, a nie zawsze są potrzebne. Co więcej, nawet w przypadku stron internetowych widać wyjątkowo minimalistyczne podejście – możliwe jest blokowanie reklam czy wyskakujących banerów.

(źródło: Google Play)

Ważnym elementem interfejsu jest wyszukiwarka oraz zestaw funkcji AI, które pozwalają chociażby na streszczenie artykułu. Można nawet odnieść wrażenie, że Arc Search składa się właśnie tylko z trzech modułów – pierwszy odpowiada za wyświetlanie stron internetowych, drugi to wyszukiwarka, a trzeci zawiera funkcje sztucznej inteligencji.

To wszystko sprawia, że Arc Search – owszem – wyróżnia się na rynku, ale nie jest to przeglądarka internetowa dla każdego. Niektórzy mogą nie odnaleźć się w interfejsie, a innym osobom mogą przeszkadzać dość ubogie opcje. W związku z tym, nie traktowałbym tej aplikacji jako bezpośredniego rywala dla Google Chrome czy Microsoft Edge, ale jako interesującą alternatywę.

Arc Search dla (prawie) wszystkich na Androidzie

Jak poinformowali sami twórcy, stabilna wersja Arc Search właśnie wylądowała w Google Play. Pochwalili się również tym, że ponad 100 tys. użytkowników Androida wzięło udział w testach beta.

Firma dodaje, że w stabilnej wersji udało się naprawić irytujące problemy, które najbardziej przeszkadzały użytkownikom podczas testów beta. W rezultacie przeglądarka ma teraz pełne wsparcie dla Androida 12, funkcję wyszukiwania głosowego, tryb poziomy i lepszy tryb incognito.

Nie bez powodu napisałem, że aplikacja Arc Search dostępna jest prawie dla wszystkich. Otóż musimy mieć zainstalowanego Androida 12 lub nowsze wydanie, jeśli chcemy dołączyć do grona użytkowników.