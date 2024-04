Nie wiedzieć czemu, Xiaomi niespecjalnie chwali się swoimi nowymi hulajnogami. Electric Scooter 4 Pro (2. gen) i Electric Scooter 4 Lite (2. gen) po prostu pojawiły się na stronie producenta w marcu 2024 roku, a teraz bez większego rozgłosu ta ostatnia właśnie wjechała do sklepów w Europie.

Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) dostępna w Europie

Według producenta Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) cechuje się stylowym wyglądem za sprawa opływowej konstrukcji. Czy to sprawi, że klienci zakochają się w niej od pierwszego wejrzenia? Cóż, dla większości z pewnością ważniejsze będą możliwości tego pojazdu oraz jego cena.

źródło: producent

Ramę tej hulajnogi wykonano ze stali węglowej, co zapewnia jej wysoką wytrzymałość i umożliwia przewożenie użytkownika o wadze do 100 kilogramów. Podróż ma być komfortowa dzięki 10-calowym oponom pneumatycznym, które mają poprawiać amortyzację.

Maksymalny zasięg Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) to 25 kilometrów, natomiast maksymalna prędkość wynosi 25 km/h. Użytkownicy otrzymują do wyboru trzy tryby jazdy: do 6 km/h (tryb pieszy), do 15 km/h (tryb standardowy) i do 25 km/h (tryb sportowy). Naładowanie akumulatorów do pełna ma z kolei potrwać około 8 godzin.

źródło: producent

Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) napędza bezszczotkowy silnik z efektem Halla o mocy 300 W, który natychmiast generuje moc, zapewniając natychmiastowy pęd – a przynajmniej tak zapewnia producent. Dzięki maksymalnej mocy 390 W hulajnoga ma być w stanie pokonać nachylenia do 15%.

Pojazd wyposażono również w reflektor o dużej jasności (zasięg oświetlenia wynosi od 2 do nawet 8 metrów) oraz tylne światło, zwiększające bezpieczeństwo podczas jazdy. O ten aspekt zadba też podwójny układ hamulcowy – hamulec bębnowy z przodu i E-ABS na tyle.

Ile kosztuje hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen)? Cena

Pojazd trafił już do sprzedaży we Francji, gdzie kosztuje 299 euro (równowartość około 1290 złotych). Ponadto można go znaleźć w sklepie producenta w Hiszpanii w podobnej cenie (299,99 euro). Należy się zatem spodziewać, że wkrótce pojawi się też w innych krajach. Dla przypomnienia, poprzedniczka kosztowała na start 399 euro, czyli aż o 100 euro więcej.

Czy Polska znajduje się na liście rynków, na których sprzedawana będzie hulajnoga Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen)? Tego jeszcze nie wiemy, ale nie jest to wykluczone, ponieważ w Polsce wciąż dostępna jest pierwsza generacja Electric Scooter 4 Lite (za 1599 złotych na stronie producenta). Ponadto w wybranych sklepach można znaleźć model Electric Scooter 4 Lite NE w cenie od 1499 złotych (w Media Expert, electro.pl, mi-home.pl i Komputronik).

