Żyrafa, lampart i zebra na krakowskich ulicach!

Firma TIER przygotowała specjalną edycję 50 elektrycznych hulajnóg, których malowanie jest inspirowane światem zwierząt. Niedługo na ulicach Krakowa pojawią się pojazdy z motywem żyrafy, lamparta i zebry. To część kampanii edukacyjnej „Poruszaj się jak zwierzę. Jedź TIER”, która ma promować bezpieczne przemieszczanie się hulajnogami po mieście.

„Poruszaj się jak zwierzę. Jedź TIER”

O co chodzi w tej akcji? Na pewno nie o zwierzęta poruszające się na elektrycznych hulajnogach. To polska adaptacja globalnej akcji „Behave like an animal”. Zwierzęta stanowią motyw przewodni kampanii. Na stronie internetowej firmy znajdziemy informacje o tym, czego możemy nauczyć się od poszczególnych zwierząt.

Przykładowo, alpaki nie niszczą ziemi po której chodzą, dzięki temu, że ich kopyta wyściełane są stosunkowo miękkimi „poduszeczkami”. TIER porównuje to do poruszania się na e-hulajnodze, która nie emituje CO 2 , czyli nie zanieczyszcza środowiska.

Inspirowana zwierzętami edycja e-hulajnóg to kolejna inicjatywa przeznaczona dla użytkowników w Krakowie. Sukces zeszłorocznej kampanii edukacyjnej w komunikacji miejskiej oraz systemu gratyfikacji za poprawne parkowania (pilotażowo wprowadzonych właśnie w stolicy Małopolski) upewniły nas z przekonaniu, jak ważne jest promowanie bezpiecznego poruszania się po mieście. Mamy nadzieję, że oryginalne wzory naszych e-hulajnóg zachwycą mieszkańców Krakowa i turystów, a perspektywa darmowych minut zachęci ich do przetestowania zasad odpowiedzialnej jazdy w praktyce. Mathieu Deloly, Dyrektor Zarządzający w Europie Środkowo-Wschodniej.

źródło: TIER

Darmowe minuty dla użytkowników e-hulajnóg

Specjalna „zwierzęca” kampania TIER trwa na ulicach Krakowa potrwa od 29 sierpnia do 4 września. Firma w ramach akcji przygotował również specjalną ofertę. Każdy, kto wypożyczy hulajnogę z oryginalnym malowaniem, otrzyma 10 darmowych minut do wykorzystania przy kolejnym przejeździe.

TIER przypomina, że na e-hulajnodze można jeździć wyłącznie w pojedynkę, łamaniem prawa jest używanie jej po spożyciu alkoholu, a także wskazuje, że zaparkowany pojazd nie powinien blokować przejścia lub przejazdu.

Od roku użytkownicy TIER w Krakowie za poprawne zaparkowanie hulajnogi odpowiedniej strefie otrzymują darmowe minuty do wykorzystania podczas kolejnych wypożyczeń.