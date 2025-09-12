Gmail z nowościami, których nikt nie będzie chciał wyłączyć

Google nieustannie ulepsza i dodaje nowe funkcje do programu pocztowego Gmail. Najnowsze dwie sprawią, że korzystanie z niego będzie jeszcze wygodniejsze.

Te dwie nowe funkcje w Gmailu zdecydowanie ułatwią życie

Dzięki pierwszej z nowych funkcji użytkownicy programu pocztowego Google łatwiej będą mogli śledzić status zakupów w sklepach internetowych oraz spodziewanych przesyłek. Wszystkie aktualizacje znajdą się na jednej wspólnej liście, zawierającej informacje na temat każdego zamówienia i przesyłki. Dzięki temu wystarczy rzut oka, aby dowiedzieć się, kiedy można spodziewać się dostarczenia paczki

Informacje o przesyłkach, które mają dotrzeć w ciągu najbliższych 24 godzin, wciąż będą wyświetlały się na szczycie głównej skrzynki odbiorczej, a także kart podsumowania w Gmailu w sekcji z wiadomościami, które dotyczą zakupów.

źródło: Google

Aktualizacja, wprowadzająca ten nowy interfejs, jest już udostępniania na całym świecie, w związku z czym wkrótce powinien on być dostępny u wszystkich użytkowników zarówno w aplikacji na urządzeniach mobilnych, jak i w wersji przeglądarkowej Gmaila.

Nieco dłużej użytkownicy programu pocztowego Google muszą natomiast poczekać na drugą z zapowiedzianych nowości. Pozwoli ona szybko dotrzeć do wiadomości reklamowych, które mogą najbardziej zainteresować posiadacza danego adresu e-mail.

W kategorii „Promocje” pojawi się bowiem stosowny filtr, po wybraniu którego na szczycie listy znajdą się najlepiej dopasowane wiadomości reklamowe. Ponadto Google zamierza dodawać „przydatne powiadomienia”, które wskażą nadchodzące okazje i aktualne promocje.

źródło: Google

Oczywiście użytkownicy wciąż będą mogli posortować wiadomości chronologicznie od najnowszych. Niniejsza funkcja zostanie udostępniona w „najbliższych tygodniach” – Google nie podało konkretnego terminu, natomiast zapowiedziało, że będzie można z niej skorzystać wyłącznie na urządzeniach mobilnych.

Gmail już teraz pomaga w pozbyciu się nieatrakcyjnych newsletterów

Użytkownicy niekoniecznie muszą jednak czekać na pojawienie się funkcji, która pomoże im szybko dotrzeć do najbardziej ciekawych wiadomości reklamowych, ponieważ już od lipca 2025 roku Gmail pomaga wypisać się z niechcianych newsletterów, do których ktoś zapisał się w przeszłości (umyślnie lub nie). Wystarczy przejść do zakładki „Zarządzaj subskrypcjami” (trzeba ją wybrać z rozwijanego menu) i kliknąć ikonę z kopertą po prawej stronie listy mejlingowej.

Dzięki temu można w prosty sposób pozostać subskrybentem wyłącznie wiadomości, które mogą być interesujące i zrezygnować z tych, jakich nie chce się dłużej otrzymywać.