Jeden, by wszystko ładować. Ten powerbank to potęga!

Jeżeli Wasz styl życia zakłada obecność pod ręką nie tylko smartfona, ale i tuzina innych sprzętów, a dostęp do gniazdka to przywilej tylko na chwilę, powerbank Flash Pro Ultra może być spełnieniem wszystkich Waszych potrzeb.

Specyfikacja Flash Pro Ultra robi turbo wrażenie!

Od strony czystej pojemności powerbank nie należy do rekordzistów, a 25000 mAh wystarczy na kilkukrotne ładowanie smartfona czy laptopa. Obserwujący akcesoria dostępne na rynku wiedzą też, że sprzęty z dodatkowym wyświetlaczem nie są niczym zaskakującym na sklepowych półkach. W tym przypadku ekran służy do sprawdzenia stanu naładowania akcesorium oraz mocy i natężenia wychodzącego z dostępnych gniazd.

Nieco ciekawiej robi się, kiedy przyjrzymy się wspomnianym wyjściom i wejściom. Urządzenie wyposażono w trzy gniazda USB-C i jedno USB-A, o mocy – kolejno – 140 W, 100 W, i 2x 60 W. Do tego dochodzi jeszcze duża wysuwana platforma kompatybilna ze standardem MagSafe i Qi2 do indukcyjnego ładowania o mocy 15 W oraz mniejsze pole poniżej do ładowania smartwatchy mocą 5 W. WOW!

Flash Pro Ultra (źródło: asaptechnologies)

Dużo mocy w dużym powerbanku

Zazwyczaj w sytuacji wymagającej ładowania kilku urządzeń naraz napotykamy się z pewnym ograniczeniami – akcesorium może przykładowo ładować wyłącznie dwa sprzęty w tym samym czasie, a moc, która jest równomiernie rozdzielana pomiędzy gniazda, wynosi mniej więcej tyle, co maksymalna wartość najmocniejszego wejścia. Nie dotyczy to jednak Flash Pro Ultra.

Flash Pro Ultra (źródło: asaptechnologies)

Powerbank jest w stanie obsłużyć aż sześć urządzeń jednocześnie. Można zatem podłączyć do niego dwa laptopy, dwa smartfony, tablet i jeszcze zostanie miejsce na indukcyjne ładowanie zegarka.

Maksymalna moc urządzenia sięga wtedy 275 W – sumując maksimum wszystkich gniazd (380 W) widać, że nie każdy sprzęt będzie ładowany najszybciej jak się da, jednak tak dużej łącznej mocy nie spotkacie w żadnym innym powerbanku.

Flash Pro Ultra (źródło: asaptechnologies)

Wisienką na torcie w przypadku Flash Pro Ultra jest fakt, że urządzenie samo jest w stanie przyjąć dużą moc ładowania. Uzupełnienie akumulatorów od 0 do 100% powinno zająć około 70 minut, a dzięki funkcji passthrough można zasilać podpięte do niego urządzenia w trakcie ładowania.

Co więcej, sprzęt spełnia standardy TSA i EASA, więc można go zabrać na pokład samolotu, a – dzięki współpracy z urządzeniami o niskim napięciu – można nim podładować słuchawki czy waporyzator.

Trwa zbiórka na to cudo

Jak zostać posiadaczem takiego podręcznego magazynu energii? Obecnie powerbank jest w trakcie akcji crowdfundingowej, jednak cel minimalny został przekroczony kilkukrotnie, a firma ma doświadczenie w prowadzeniu kampanii tego typu, więc jego debiut na rynku jest raczej przesądzony.

Wysyłka powinna rozpocząć się w sierpniu 2025 roku, a cena Flash Pro Ultra na Kickstarterze wynosi obecnie 189 dolarów (~750 złotych). Po zakończeniu kampanii koszt zakupu wzrośnie do 329 dolarów (~1300 złotych).