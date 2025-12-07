Flagowy smartfon Xiaomi w unikalnej wersji. Ma robić fenomenalne zdjęcia

Xiaomi 17 Ultra jeszcze nie zadebiutował, a już poznaliśmy ciekawe informacje na temat jego specjalnej wersji. Trzeba przyznać, że zapowiada się intrygująco.

Flagowy smartfon Xiaomi dla bardzo wymagających

Pod koniec września odbyła się premiera trzech smartfonów z linii Xiaomi 17. Wówczas producent pokazał podstawowy model, a także Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max. To nie jest jednak koniec zamiarów chińskiej firmy, bowiem w drodze jest flagowiec dla najbardziej wymagających, czyli Xiaomi 17 Ultra.

Można spodziewać się dużego ekranu, topowej specyfikacji z mocarnym Snapdragonem 8 Elite Gen 5, a całość będzie działać pod kontrolą HyperOS 3. Nie zabraknie modnych ostatnich funkcji AI. Ponadto w planach ma być specjalna edycja omawianego smartfona, w której zostanie podkreślona współpraca z niemieckim przedsiębiorstwem Leica.

Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone Edition

Serwis XiaomiTime zwraca uwagę na zapisy w bazach danych, w tym nowe wpisy w rejestrach GSMA. Otóż pojawił się rekord 25128PNA1G, który odnosi się do nowego smartfona Xiaomi rozwijanego pod wewnętrzną nazwą kodową P1S. Sufiks „S” prawdopodobnie oznacza edycję specjalną.

Odkryto też wzmianki, które mają zapowiadać nazwę marketingową – Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Według XiaomiTime finalna nazwa urządzenia może więc brzmieć Xiaomi 17 Ultra Leica Edition lub Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone Edition. Będzie to nawiązanie zarówno do samej firmy Leica, jak i jej założyciela – Ernsta Leitza.

Wczesna wersja Xiaomi 17 Ultra (źródło: GSMArena, Weibo)

Co ciekawe, możliwe, że na pokładzie znajdzie się zestaw trzech aparatów z tyłu obudowy. Wspominam o tym nie bez powodu, bowiem wcześniejsze informacje wskazywały na cztery aparaty. Xiaomi 17 Ultra, a także jego specjalna edycja, ma oferować:

aparat główny 50 Mpix OVX10500U (znany również jako OV50X),

teleobiektyw 200 Mpix S5KHPE

ultraszerokokątny 50 Mpix OV50M lub 50 Mpix S5KJN5.

Do tego zestawu dojdzie przedni aparat 50 Mpix OV50M. Podobno decyzja o trzech, a nie czterech aparatach jest podyktowana chęcią zapewnienia miejsca dla dużego teleobiektywu i większego sensora głównego. Pojawić ma się też dedykowany uchwyt i adapter filtrów, które mają rozszerzyć fotograficzne możliwości smartfona – nie jest pewne, czy tylko w edycji specjalnej czy także w tej podstawowej.

Skoro specyfikacja Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone Edition ma być taka sama, to czym będzie się wyróżniał? Możliwe, że producent postawi na unikalne wykończenie oraz wyjątkowe akcesoria. Ponadto sam zestaw sprzedażowy może być bogatszy.

Wypada też wspomnieć, że Xiaomi 17 Ultra – w jednej lub dwóch wersjach – ma zadebiutować w Europie. Ten ruch pozwoli firmie powalczyć z najlepszymi fotograficznymi smartfonami na globalnym rynku.