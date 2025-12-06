Wikipedia też ma swoje „wrapped”. Jak je sprawdzić?

Sezon na coroczne podsumowania jest już otwarty i do zabawy dołączają powoli kolejne platformy. Co w tym roku przygotowała dla nas Wikipedia?

Wikipedia Year in Review

Skoro podsumowania oferują już nie tylko platformy streamingowe pokroju Spotify czy Youtube, a statystyki i ciekawostki dotyczące naszej aktywności z ostatnich 12 miesięcy przygotowują również komunikatory, to udział w zabawie największego źródła wiedzy w historii ludzkości nie powinien nikogo dziwić. Nie jest to oczywiście pierwszy raz, kiedy Wikipedia przygotowuje Year in Review.

Skupiając się na tegorocznej edycji możemy podzielić ją na dwie sekcje. Pierwsza jest bardziej ogólna i dotyczy działalności platformy. Dzięki niej wiemy, że najczęściej wyszukiwanym hasłem w marcu 2025 roku było „Dorastanie” (serial Netflixa), a w lipcu – „Ozzy Osbourne”. Wikipedia mogła się też pochwalić wizytą z 984 milionów unikalnych urządzeń czy obecnością haseł i terminów w ponad 300 językach.

Od części poświęconej edytorom dowiecie się natomiast, że aktualizowaniem i poprawianiem Wikipedii zajmuje się na świecie 250 tysięcy edytorów, którzy w tym roku dokonali ponad 66,6 miliona edycji. Jest też polski akcent – okazuje się, że polskojęzyczna Wiki jest dziewiątą najchętniej edytowaną wersją. Pierwsze miejsce zajmuje oczywiście Wikipedia w języku angielskim, którą edytowano w 2025 roku ponad 31 milionów razy.

Własne podsumowanie z Wikipedią

Jeżeli zastanawiacie się, czy platforma ma również coś do powiedzenia o Was, to jak najbardziej – istnieje personalne podsumowanie działań na Wikipedii. Aby dowiedzieć się, jakie kategorie najbardziej Was interesowały w 2025 roku i ile spędziliście czasu na czytaniu cyfrowej encyklopedii, musieliście regularnie używać dedykowanej aplikacji na urządzenia z Androidem lub iOS-em. Wtedy Wasz Wikipedia Year in Review powinien pojawić się od razu po uruchomieniu oprogramowania.

Jeżeli jednak korzystaliście z serwisu poprzez stronę internetową – pozostaje przygotować się na przyszły rok i zacząć korzystać z apki Wikipedii w 2026 roku.