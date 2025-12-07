Przeglądarka Google zyskuje ważne udogodnienia

Zdolność do zapamiętywania i planowania nie każdemu przychodzi łatwo. Jeżeli formularze i organizery przyprawiają Was o ból głowy, nowe usprawnienia Google w przeglądarce Chrome przyjmiecie z otwartymi ramionami.

Informacje Konta Google

Pierwszą nowością, jaką gigant z Mountain View publikuje natychmiastowo w Chrome na komputery stacjonarne, Androida i iOS, jest mocniejsze połączenie Konta Google z przeglądarką.

Od teraz zalogowaniu użytkownicy mogą w bezpieczny sposób wydobyć najważniejsze dane wymagane do rejestracji czy logowania ze swojego konta. Innym przykładem, na jaki powołuje się firma, jest łatwiejszy dostęp do listy używanych adresów w trakcie zakupów lub zamawiania usług.

Autouzupełnianie dla Portfela

Kolejną nowinką jest integracja Chrome z Portfelem Google, dzięki czemu informacje przechowywane w usłudze – pokroju numerów kart lojalnościowych czy informacji o planowanej podróży – mogą być wykorzystane w procesie autouzupełniania. Przeglądarka potrafi teraz wypełniać również dane związane z wycieczkami. Wystarczy, że wszystkie informacje zapiszecie w Portfelu Google, a w trakcie uzupełniania formularza do wypożyczenia auta na lotnisku aplikacja sama podsunie Wam dane.

Aby funkcja działała w Waszej przeglądarce, musicie włączyć „rozszerzone autouzupełnianie” w ustawieniach Chrome.

Od teraz Chrome w wersji na laptopy i komputery stacjonarne obsługuje również zapisywanie i uzupełnianie danych związanych z samochodem.

Wygodne uzupełnianie na Androidzie

Jeżeli używaliście kiedykolwiek opcji uzupełniania formularzy na mobilnej wersji Chrome, możliwe, że zauważyliście brak czytelności tego rozwiązania. Sugestie pojawiające się nad klawiaturą były mocno ściśnięte, co utrudniało wybór odpowiedniego adresu. Od teraz propozycje dla autouzupełniania mają pojawiać się w dwóch liniach, dzięki czemu wybór hasła, metody płatności czy właściwego miejsca dostarczenia przesyłki powinien być łatwiejszy, a – co za tym idzie – szybszy.

Miłym akcentem na zakończenie listy nowości Google jest usprawnienie w rozpoznawaniu i uzupełnianiu adresów globalnie, związane z różnymi systemami obowiązującymi w zależności od kraju. Jeżeli ktoś często wysyła przesyłki do znajomych za granicą, Chrome wkrótce będzie lepiej interpretować tego typu niuanse, ograniczając ingerencję użytkownika w formularz.