Nowa wersja Android Auto już jest. W tle irytujący błąd

Android Auto 16.0 debiutuje nieco w cieniu błędu, który zirytował część kierowców. Niemożliwe jest bowiem odpowiadanie na wiadomości.

Google udostępniło Android Auto 16.0

Niedawno mogliśmy usłyszeć, że Android Auto przejdzie kilka zmian w 2026 roku. Niestety, na ich debiut musimy jeszcze poczekać. Otóż najnowsza wersja, która pojawiła w kanale stabilnym, wydaje się być typową, nudną aktualizacją.

Google – jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić – nie pochwaliło się listą zmian w nowej wersji oprogramowania dla kierowców. Społeczność skupiona wokół Android Auto postanowiła więc wyręczyć firmę z Mountain View, ale rezultat poszukiwań nowości jest rozczarowujący. Prawdopodobnie nie wprowadzono żadnych wartych odnotowania zmian.

Pozostaje trzymać kciuki, że przynajmniej w kwestii jakości kodu jest odczuwalnie lepiej. Miejmy nadzieję, że aktualizacja eliminuje problemy zgłaszane przez użytkowników i nie wprowadza żadnych dodatkowych „atrakcji”.

Jasny motyw może w tym roku trafić do Android Auto | źródło: Android Authority

Wypada dodać, że aktualizacja Android Auto 16.0 nie jest jeszcze powszechnie dostępna. Najpewniej zmieni się to w najbliższym czasie. Z kolei na tem moment szerszej wdrażana jest wersja 15.9. Chociaż u siebie nadal mam wersję 15.7 i w Google Play nie widzę żadnej aktualizacji.

Problem z odpowiadaniem na wiadomości w Android Auto

Mogę narzekać, że Google nie spieszy się z dostarczaniem nowszych aktualizacji Android Auto na mój smartfon, ale z drugiej strony zazwyczaj nie mam żadnych problemów z jakością działania. Niestety, nie wszyscy mają tyle szczęścia.

Na forach zaczynają pojawiać się skargi na kolejny błąd w Android Auto. Wynika z nich, że kierowcy nie mogą odpowiadać na otrzymane wiadomości. Po kliknięciu na przycisk „Odpowiedz” pojawia się komunikat, że konieczna jest zgoda administratora Google Workspace, aby móc wykonać tę czynność.

Dokładny powód nie został znaleziony, aczkolwiek podejrzewa się, że wina leży po stronie serwera. Wydaje się też, że usterka występuje wyłącznie u użytkowników korzystających z konta Google Workspace. W związku z tym, że obejście nie jest znane, to osoby doświadczające omawianego problemu muszą poczekać na reakcję ze strony Google.