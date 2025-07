Wyższy poziom kontroli w Google Home. Ale nie dla wszystkich

W aplikacji Google Home pojawiło się rozróżnienie na użytkowników dwóch rodzajów. Administratorzy mogą właściwie wszystko, członkowie zaś mają dostęp jedynie do podstawowych funkcji. Dzięki temu w prosty i bezpieczny sposób można wprowadzać nowe osoby do swojego inteligentnego domu.

Google Home wprowadza członków – to użytkownicy z ograniczonym dostępem

Po ostatniej aktualizacji (oznaczonej numerem 3.33) na platformie Google Home pojawiły się dwa poziomy użytkowników: administrator (Admin) oraz członek (Member). Każdej osobie w naszym gospodarstwie domowym można przypisać jedną z tych dwóch ról, aby decydować o zakresie kontroli.

Administrator ma pełną kontrolę nad wszystkimi urządzeniami i usługami składającymi się na inteligentny dom. Może również przeglądać historię zdarzeń, a do tego zarządzać innymi użytkownikami, w tym także decydować o uprawnieniach dla osób ze statusem członka.

Domyślnie członkowie mają dostęp jedynie do podstawowych funkcji, takich jak podgląd wideo z kamery do monitoringu. Możliwe jest jednak rozszerzenie tego zakresu, choć tylko do pewnego stopnia.

Rozszerzanie dostępu dla członku w Google Home (źródło: Google)

Członkowie z rozszerzonymi uprawnieniami zyskują dostęp do ustawień poszczególnych urządzeń, mogą zarządzać domową siecią i funkcjami automatyzacyjnymi oraz przeglądać historię zdarzeń. I to właściwie tyle.

Dodawanie, zarządzanie i usuwanie użytkowników, dodawanie i usuwanie urządzeń czy udostępnianie urządzeń i informacji to funkcje, które zawsze zarezerwowane są wyłącznie dla administratorów.

Dzięki temu udostępnianie narzędzi smart home ma być znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze – szczególnie gdy chodzi nie o innych domowników, lecz członków rodziny, nowych współlokatorów czy po prostu gości.

Zmiany nie omijają także dzieci

Przy okazji firma Google uprościła także proces dodawania dziecka (użytkownika poniżej opisanego w regulaminie wieku – różnego dla różnych krajów) do aplikacji Home. Wystarczy, że ma ono skonfigurowane konto Google w obrębie Family Link, a bez trudu można wówczas zaprosić je do systemu smart home – w roli członka.

Użytkownik z kontem dziecięcym może korzystać z aplikacji Home, aby włączać i wyłączać oświetlenie, sterować muzyką czy też odblokowywać drzwi po powrocie ze szkoły.