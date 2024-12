LG pokazało lampę, która podleje Twoje rośliny. Czekaj, co?

Południowokoreańska firma kolejny raz stawia na „domowe ogrodnictwo”. LG stworzyło lampę z donicą, która nie tylko zadba o wieczorną atmosferę, ale także o domowe rośliny.

LG na CES 2025: ta lampa podleje domowy ogródek

Consumer Electronics Show (CES), czyli największe na świecie targi elektroniki użytkowej, pozwalają na zaprezentowanie sporej liczby nowych urządzeń i ciekawych wynalazków. CES 2025 odbędzie się od 7 do 11 stycznia – można więc rzec, że zbliża się wielkimi krokami, a niektóre firmy ujawniają, co mają zamiar pokazać.

Jednym z producentów, który co roku nie zawodzi swoimi koncepcjami, jest LG. W zeszłym roku urzekł nas m.in. automatyczną myjką do kubków, a na tegoroczne targi przygotował np. monitor zakrzywiony na życzenie. Co jeszcze producent przywiezie ze sobą do Stanów?

LG pokaże sprzęt, który trudno opisać za pomocą jednego słowa. Jest to bowiem lampa z zaawansowanym systemem przeznaczonym do pielęgnacji roślin domowych. To nie pierwszy wynalazek tego producenta z dziedziny „ogrodnictwa” – marka m.in. na CES 2022 zaprezentowała Tiiun i Tiiun Mini, czyli urządzenia do uprawy roślin, te jednak nieco przypominały… lodówkę z roślinkami do umieszczenia na środku salonu. W tym roku zupełnie zmieniono podejście, a sam sprzęt jest estetyczny i bez większego problemu wpasuje się w nowoczesne pomieszczenia.

Co potrafi inteligentna lampa z donicą?

Nowość LG to stojąca lampa z okrągłym „abażurem” oraz dość sporą i toporną podstawą – mimo wszystko, jest ona dużo bardziej kompaktowa niż wyżej wspomniane „lodówki”. Pod lampą zainstalowano okrągłą donicę mieszczącą aż 20 roślin – znajdzie się tam miejsce nie tylko na ozdobne kwiaty, ale także domowe, świeże owoce, warzywa i zioła.

Lampa działa w dwóch trybach – światło skierowane w dół (z pięcioma poziomami intensywności) emitowane jest w ciągu dnia i wspomaga wzrost hodowanych roślin, natomiast światło górne odpowiedzialne jest za rozświetlanie pomieszczenia nocą. Według LG górne światło ma tworzyć w domu przytulną, nastrojową i uspokajającą atmosferę.

Lampa z donicą (źródło: LG)

Sprzęt wyposażono też w zbiornik na wodę o pojemności 5,68 litra. Dzięki systemowi automatycznego dozowania odpowiedniej ilości wody rośliny są stale nawilżane. Urządzenie dostarcza roślinom także składniki odżywcze. Nowy wynalazek łączy się z aplikacją LG ThinkQ, gdzie możliwe jest ciągłe, zdalne monitorowanie uprawy, zarządzanie harmonogramem czy dostosowywanie oświetlenia.

Na CES 2025 LG pokaże też drugą, nieco bardziej kompaktową lampę – niższą i wyposażoną w trzy smukłe nogi, zamiast dość sporego stojaka.