Android 15 na smartfonach HMD. Aktualizacja ruszyła

Aktualizacja urządzeń do systemu Android 15 wystartowała już jakiś czas temu, a teraz trafia również do smartfonów firmy HMD. Piętnastkę otrzymają zarówno urządzenia z jej własnym logo, jak i te, na których obudowach widnieje nazwa Nokia. Na pierwszy ogień poszedł Pulse Pro.

Android 15 już na pierwszym smartfonie HMD

Firma HMD rozpoczęła proces aktualizacji systemu operacyjnego na swoich urządzeniach. Na początek Android 15 jest udostępniany użytkownikom smartfona HMD Pulse Pro, który na rynku pojawił się w kwietniu 2024 roku. Pomimo słówka Pro w nazwie jest to sprzęt klasy podstawowej, z procesorem Unisoc T606, wyświetlaczem HD+, akumulatorem o pojemności 5000 mAh oraz aparatami o rozdzielczości 50 Mpix – tak z tyłu, jak i z przodu.

W przypadku smartfona HMD Pulse Pro aktualizacja jest dość spora, bo waży 3,12 GB. Jest on pierwszy, ale nie ostatni – na Androida 15 mogą liczyć również posiadacze pozostałych modeli z logo HMD, a także użytkownicy niektórych Nokii.

Dzięki Piętnastce urządzenia mają cechować się nieco wyższą wydajnością (w tym szybszym uruchamianiem aplikacji) i większym bezpieczeństwem, a do tego zyskają kilka nowych funkcji i lepiej będą sobie radzić z zarządzaniem energią.

HMD Pulse Pro (fot. HMD)

Które smartfony HMD / Nokia otrzymają aktualizację do Androida 15?

Na liście smartfonów HMD / Nokia, które są zakwalifikowane do aktualizacji systemu, znajdują się jeszcze (w kolejności alfabetycznej):

HMD Crest,

HMD Crest Max,

HMD Fusion,

HMD Pulse,

HMD Pulse+,

HMD Skyline,

HMD XR21 5G,

Nokia G42 5G,

Nokia G60 5G,

Nokia X30 5G,

Nokia XR21 5G.

To, kiedy dokładnie otrzymają one Androida 15, pozostaje niejasne. Najpewniej jednak dojdzie do tego na przestrzeni najbliższych dwunastu miesięcy. Zgodnie z przyjętą polityką dla smartfonów z logo Nokia będzie to ostatnia aktualizacja systemu, inaczej zaś dla modeli HMD, które po niej powinny otrzymać jeszcze co najmniej Szesnastkę.

Oprócz smartfonów aktualizacja do Androida 15 jest również przewidziana dla tabletu HMD T21.