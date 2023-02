Nowe etui dla Samsungów serii Galaxy S23 podobają mi się bardziej niż same smartfony

To jest dość interesujący przypadek. Wydaje się, że Samsung wprowadził więcej innowacji do sekcji oryginalnych akcesoriów niż do nowych flagowych smartfonów. Wystarczy spojrzeć na te Gadget Case’y!

Nowe Samsungi bardzo zachowawcze

Recenzenci elektroniki, opisujący nowości w smartfonowej serii Galaxy S23 są stosunkowo zgodni – w tym roku Samsung nie silił się na wielkie zmiany względem poprzedniej generacji telefonów. Wystarczy rzucić okiem na informacje dotyczące ich premiery.

Grunt to personalizacja (fot. Tabletowo.pl)

Osobiście jestem znacznie mniej „nakręcony” na nowe urządzenia z linii Galaxy niż po ubiegłorocznej prezentacji Galaxy S22 Ultra. Moją uwagę przykuł jednak nowy film Samsunga dotyczący odmienionych akcesoriów dla smartfonów.

Otóż seria Galaxy S23, oprócz oryginalnych etui Samsunga z recyklingowanych butelek PET, takich zrobionych ze skóry czy znanych od dawna etui typu Smart View Wallet, będzie kompatybilna także z różnymi odmianami Gadget Case. Co to?

Etui niczym moduły w starych Motorolach

Być może pamiętamy, że swego czasu do smartfonów Motorola można było dokupować wymienne plecki, które – w zależności od rodzaju – oferowały dodatkową baterię, głośniki lub moduł fotograficzny. Pomysł ten został pogrzebany przez markę, ale Samsung wskrzesza go w nieco innej formie.

Koreańczycy ewidentnie chcą popłynąć na fali popularności etui MagSafe, które oferuje Apple dla swoich iPhone’ów. W wypadku Samsunga chodzi o etui Gadget Case w wersji silikonowej oraz wzmacnianej (rugged). To specjalne pokrowce z wydzielonym „portem” do przypięcia dodatkowych gadżetów.

Takim dodatkiem może być:

pojedynczy grip dla polepszenia chwytu urządzenia,

kieszonka na kartę płatniczą z rozkładaną nóżką,

moduł ze składanym trójnógiem (dla pozostawienia smartfona i zdalnego uruchomienia migawki aparatu za pomocą wyjmowanego mini pilota),

lekki, składany tripod.

Gripy mogą przyjmować różne kształty, a Samsung zamierza współpracować przy ich opracowywaniu z różnymi markami, więc przy odrobinie kreatywności będziemy w stanie uczynić nasz smartfon tak dostosowanym do siebie, jak tylko się da. Elementy zdobnicze będą mogły też być dodawane do Silicone grip case, który poprawia chwyt urządzenia za pomocą paska na dłoń.

To pierwszy raz, kiedy Samsung będzie oferował tak szeroki wybór akcesoriów dla swoich urządzeń. I bardzo mi się to podoba.

Ceny Samsung Gadget Case

Etui nowego rodzaju są już dostępne dla nowych smartfonów Samsunga w oficjalnym sklepie producenta. Za Gadget Case przyjdzie nam zapłacić 249 złotych (a w wersji rugged – 269 złotych), przy czym pamiętamy, że chcąc cokolwiek zmienić w „bazie”, trzeba dokupić wybrane dodatki.

Na przykład wymienny pasek do etui to koszt przynajmniej 79 złotych, jeśli nie więcej. Nie zauważyłem jeszcze cen dodatków w postaci dopinanych tripodów, ale należy się spodziewać, że będą znacznie droższe, biorąc pod uwagę ich poziom złożoności.

9.5 Ocena

Całość wydaje się więc być dość drogą zabawą. Z drugiej strony, podoba mi się, że Samsung stara się zwiększać wybór oficjalnych akcesoriów. Do tej pory bywało z tym naprawdę różnie.