Xbox Series S pozwoli zainstalować tylko kilka gier naraz

Xbox Series S to najmniejsza konsola następnej generacji, która w przeciwieństwie do swojego większego brata, Xbox Series X, nie ma napędu optycznego. Zaoferuje również o połowę mniej miejsca na dysku, którego część zabierze jeszcze zainstalowany system. A to, jak się okazuje, oznacza naprawdę mało miejsca na gry wideo, bo pomieści się ich zaledwie kilka.

W przypadku konsoli Xbox Series S od początku mówi się, że nie będzie ona mieć napędu optycznego – ma polegać wyłącznie na wbudowanym dysku SSD. Skoro tak, to pewnie dużym? Otóż nie, to tylko skromna pojemność 512 GB. Ale tak, jak w przypadku Xbox Series X, które oferuje dysk SSD o pojemności 1 TB, nie oznacza to, że właśnie tyle otrzymamy do dyspozycji. System bowiem zajmuje swoje.

Dlatego też Xbox Series X, zamiast pełnego 1 TB, zaoferuje graczom 802 GB wolnego miejsca – tylko 20% zostało zajęte przez konsolę. Przy Xbox Series S musimy mówić o wyjątkowo mniejszych liczbach i niestety nawet w wypadku tego, co zarezerwowała sobie konsola.

Jak myślicie, ile gier pomieści Xbox Series S?

To, że Xbox Series S jest najmniejszą konsolą, nie jest głupim żartem. O sprzęcie mówiliśmy już na długo przed oficjalnym ujawnieniem jego wyglądu, bo Phil Spencer podczas wywiadów miał tę konsolę postawioną na półce. Nikt nie okazał się na tyle spostrzegawczy, dopóki sami nas o tym nie poinformowali.

I mało będzie również miejsca na niej, bo Xbox Series S odda nam dokładnie 364 wolnych gigabajtów z dysku SSD o pojemności 512 GB. To jakieś 30% zarezerwowanego miejsca przez konsolę!

Nic dziwnego, że otrzymamy możliwość rozszerzenia tego miejsca za dodatkową opłatą.

Niektóre gry wideo, jak chociażby Call of Duty: Modern Warfare czy Destiny 2, zabierają więcej niż 100 GB wolnego miejsca. To oznacza, że w niektórych przypadkach nie zainstalujemy nawet więcej niż trzech gier.

Ale to też kwestia tego, jak bardzo twórcy postarają się przy tym, ile ich gry powinny zajmować miejsca. Z ostatnich premier, Watch Dogs: Legion na PlayStation 4 zajmuje 34 GB wolnego miejsca na dysku. Nadchodzący Cyberpunk 2077 ma za to zająć nie mniej niż 80 GB.

