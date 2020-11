Watch Dogs Legion na Xbox Series S bez natywnego 1080p, ale za to z ray tracingiem – i to całkiem niezłym

W Watch Dogs Legion zagrywają się już gracze z całego świata i wstępnie gra zbiera całkiem niezłe opinie. Ja z zagraniem w najnowszy tytuł Ubisoftu czekam do premiery nowych Xboksów, bo to właśnie na Xbox Series S planuję ograć ten tytuł. Jak się okazuje, na natywne 1080p nie mam co liczyć.

Gdy Microsoft dość niespodziewanie zapowiedział Xboksa Series S, mało kto wierzył w to, by gry na tej konsoli działały w reklamowanym przez firmę 1440p i 120 klatkach na sekundę. Pomimo tego, że „S-ka” to całkiem wydajna maszyna, to jednak na tak wysokie osiągi nie możemy raczej liczyć w większych tytułach – choć zapowiedziano już, że m.in. Gears 5 będzie działać na Xbox Series S we wspomnianych 120 klatkach na sekundę.

Tak wysokiej wydajności w grach multiplatformowych jednak raczej nikt na Series S się nie spodziewał. Tak samo, jak i tego, że konsola już na start nie będzie w stanie odpalić niektórych gier w rozdzielczości Full HD!

Watch Dogs Legion na Xbox Series S z dynamicznym 1080p

Jak donosi Galvin Whitlock (jeden z głównych programistów w Ubisoftu), Watch Dogs Legion na Xbox Series S będzie korzystało z dynamicznego 1080p – a nie z natywnego, na co większość graczy raczej liczyła. Dodatkowo potwierdzono, że gra będzie działać na tej wersji konsoli w 30 klatkach na sekundę, co mnie jakoś szczególnie nie dziwi, patrząc na optymalizacje poprzednich gier Ubisoftu.

Warto tu przypomnieć, że zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X odtworzą Watch Dogs Legion w rozdzielczość 4K, ale również w 30 klatkach na sekundę. Tak więc na żadnej konsoli nowej generacji nie możemy liczyć na 60 klatek na sekundę, co tłumaczone jest dodaniem wsparcia dla technologii ray tracingu dla najnowszego tytułu Ubisoftu.

Ray tracing na konsolach robi wrażenie!

O ile więc samą rozdzielczością Watch Dogs Legion na Xbox Series S co niektórzy gracze mogą być zawiedzeni, tak już na ray tracing nikt nie powinien narzekać. Ten rzekomo ma nie odstawać jakoś znacząco od RTX Nvidii i mało kto powinien zauważyć jakąkolwiek różnicę pomiędzy wersją konsolową a PC. Potwierdzają to również pierwsze porównania, które trafiły do sieci.

Na wsparcie ray tracingu liczyć mogą wszystkie konsole nowej generacji, w tym również wspominany Xbox Series S, co – jak na urządzenie za ok. 1350 złotych – robi niemałe wrażenie. Kwestią dynamicznej rozdzielczości 1080p raczej też zanadto bym się na razie nie martwił, bo takie rozwiązanie może zapewnić stabilną rozgrywkę, a nowoczesne skalowanie szachownicowe może skutecznie zamaskować niższą rozdzielczość. Bądźmy więc dobrej myśli!

Watch Dogs Legion już parę dni temu miało swoją premierę na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Ulepszona wersja gry na konsole nowej generacji zadebiutuje wraz z Xbox Series S|X i PlayStation 5, czyli – odpowiednio – 10 i 12 listopada 2020 roku.

