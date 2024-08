Ruszyła przedsprzedaż nowego Xboxa. Niestety, nie ma żadnej wersji „Pro”

Bez większego szumu Microsoft uruchomił przedsprzedaż nowych wersji swojej konsoli. Xbox Series S 1 TB można już zamawiać, a w kolejce czekają dwie inne opcje.

PlayStation ma swoje „Slimy”

Kto by pomyślał, że „nowe” PlayStation Slim jest z nami już blisko 10 miesięcy. A przecież dopiero przyzwyczailiśmy się do tego, że PS5 trzeba przestać nazywać konsolą next-gen. Wszak od premiery tego systemu minęły już prawie 4 lata! Sony dość szybko było gotowe odświeżyć wizualnie dostępne modele swojej konsoli. Co z Microsoftem?

Cóż, gigant z Redmond nie spieszył się z takimi ogłoszeniami. Na zapowiedź podobnego ruchu musieliśmy poczekać do czerwca bieżącego roku, kiedy to dowiedzieliśmy się, że firma przewiduje wydanie Xbox Series X w wersji All Digital. Podobne zamiary dotyczyły konsol Xbox Series X w wersji 2 TB SSD oraz Xbox Series S w edycji z dyskiem 1 TB, przy czym nie w kolorze czarnym (dostępnym od września 2023 roku), a białym. Właśnie nadszedł czas rozliczenia się z tych obietnic.

Xbox ma 3 „nowe” konsole

Na oficjalnym youtube’owym kanale Xbox znienacka pojawił się film przedstawiający 3 nowe wersje konsol Series X|S. Są to:

Xbox Series X All – Digital 1 TB SSD Robot White,

Xbox Series X Special Edition 2 TB SSD Galaxy Black,

Xbox Series S All – Digital 1 TB SSD Robot White.

Żadnego z tych wydań nie widzieliśmy wcześniej w sklepach. Jeśli chodzi o wnętrze konsol, to poza zwiększeniem pamięci i usunięciem czytnika dysków optycznych (w wersji All – Digital dla Series X), raczej nie doszukamy się żadnych usprawnień czy zmian konstrukcyjnych. Obudowy Xboksów to nadal takie same „klocki” jak wcześniej. Wymieszały się tylko kolorami, ot co.

Xbox Series X|S – ceny „nowych” konsol

Tu należy zaznaczyć od razu, że jedyną nową wersją konsoli wycenioną w złotówkach jest Xbox Series S All – Digital 1 TB SSD Robot White. Zamówienia przedsprzedażowe na tę opcję już ruszyły. Swój egzemplarz można „przytulić” za 1549 złotych. Nic się więc nie zmieniło względem wersji czarnej. Aha, dostawa planowana jest dopiero po 15 października.

Ceny mocniejszych Xboksów wyrażone w złotówkach nie są jeszcze znane, bo strona Microsoftu o nich milczy. Xbox Series X Special Edition ma kosztować 599 dolarów a Xbox Series X All – Digital 449 dolarów. Zobaczymy, jak przełoży się to na ceny w Polsce, gdzie zwykłą wersję 1 TB z napędem sprzedaje się nam za 2399 złotych.