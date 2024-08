Kiedy każdy gra, wygrywamy wszyscy. Oto nowy joystick adaptacyjny Xbox

Microsoft zaprezentował nowe akcesorium dla graczy z ograniczeniami sprawności ruchowej. Joystick adaptacyjny Xbox to dodatek do kontrolerów adaptacyjnych. Tak jak one, jest wysoce konfigurowalny.

Gry są dla wszystkich

Nowy joystick Xboksa to ukłon w stronę wszystkich tych graczy, którzy chcieliby wygodnie zapoznawać się z ulubionymi grami, ale mają trudności z obsługą kontrolerów dwoma rękami. Przenosząc funkcje sterowania do pionowego joysticka, Microsoft umożliwił wielu osobom niepełnosprawnym łatwiejsze sterowanie w ich ulubionych tytułach.

Akcesorium jest podłączane przewodowo – bezpośrednio do komputera lub konsoli, ale także do kontrolera adaptacyjnego. W ten sposób miłośnicy cyfrowej rozrywki lub ich opiekunowie mogą dostosować stanowisko gracza do osobistych preferencji.

Wszystkie przyciski w joysticku są konfigurowalne. Mamy więc podstawowe cztery „guziki” akcji, gałkę oraz dwa triggery/bumpery. Użytkownik może skorzystać też z dodatkowych projektów gałek w 3D o różnych rozmiarach. Projekty da się wykorzystać w drukarkach 3D i w ten sposób dopasować wysokość i szerokość gałki, w zależności od potrzeb.

Całość da się nawet zamontować na gwintowanej wkładce, takiej jakimi dysponują na przykład statywy do aparatu. Joysticka nie trzeba więc nawet cały czas trzymać w dłoni – to przydatne, gdy dłoń nie jest w pełni sprawna.

Xbox Adaptive Joystick – cena i dostępność

Na stronie Xbox poświęconej joystickowi adaptacyjnemu nie podano polskiej ceny ani daty uruchomienia dystrybucji. Z zagranicznych stron dowiadujemy się, że Xbox Adaptive Joystick wyceniono na 29,99 dolarów, a jego sprzedaż ruszy na początku przyszłego roku.

Oprócz własnego urządzenia Xbox zaprezentował inny kontroler 8BitDo Lite SE – również zaprojektowany dla graczy o ograniczonej mobilności. Ma przyciski o niskim oporze i joysticki z efektem Halla. Żaden z przycisków nie znajduje się po bokach obudowy – wszystkie zamontowano u góry. Sprzęt wyceniono na 59,99 dolarów i jest dostępny z wysyłką międzynarodową.