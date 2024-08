Nie zagrasz w Monument Valley 3, chyba że zapłacisz abonament

Dla niektórych osób gry Monument Valley 1 & 2 są mobilnymi hitami z dzieciństwa. Tym bardziej cieszy, że powstaje część trzecia. Sęk w tym, że nie będzie można jej normalnie kupić w sklepach z aplikacjami.

Monument Valley 3 – tym razem nie w sklepach z aplikacjami

Jeśli znana jest nam historia gier Monument Valley, to wiemy, że pierwszy tytuł z tej serii zadebiutował w 2014 roku. Trzy lata później Ustwo Games poczęstowało nas drugą odsłoną tej serii. A przed nami – część trzecia!

Niektórzy powątpiewali w to, że słynna gra mobilna dostanie kolejny sequel. Jednak tegoroczny Gamescom nie zawiódł. Oprócz zapowiedzi dużych tytułów, które będziemy mogli ogrywać na rozbudowanych PC lub konsolach (a także przez chmurę), pojawiła się też obietnica wydania Monument Valley 3.

Co najlepsze, tym razem użytkownicy smartfonów z Androidem nie będą musieli czekać na to, by wrócić do świata specyficznych zagadek i puzzli przestrzennych. W wypadku pierwszej i drugiej odsłony to użytkownicy iOS jako pierwsi kładli łapki na nowym tytule. Teraz będzie inaczej, bo premiera okaże się być międzyplatformowa, choć dość ekskluzywna. Gra zostanie udostępniona subskrybentom serwisu Netflix w ramach Netflix Games.

Monument Valley 3 (źródło: Netlifx Games)

Kiedy zagramy?

Monument Valley 3 pojawi się w Netflix Games 10 grudnia. Do tego czasu możemy przypomnieć sobie/zapoznać się ze znakomitymi poprzedniczkami tej gry – i to w cenie subskrypcji Netfliksa. Netflix Games udostępni:

Monument Valley – 19 września,

Monument Valley 2 – 29 października.

Dzięki takiemu rozkładowi bez pośpiechu docenimy prostsze i trudniejsze zagadki w obu tych tytułach. Zazdroszczę tym, którzy zetkną się z nimi po raz pierwszy. I niecierpliwie wyczekuję grudnia.

Być może będzie to nawet jeden z powodów, dla których przed końcem 2024 roku wznowię netfliksową subskrypcję. Nadchodzące miesiące wydają się być tego warte.