Turtle Beach z PDP polecają na jesień Minecraft i RGB

Na czym obecnie gracie? Na PC, Xboksie, PlayStation, a może Switchu? Bez względu na dominującą u Was platformę, Turtle Beach i PDP już wkrótce rozpoczną sprzedaż akcesoriów, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie.

Premium brzmienie ze Stealth 700

Korzystacie z kilku platform jednocześnie i chcielibyście, aby Wasz zestaw słuchawkowy można było z łatwością przełączać pomiędzy konsolą a PC? Z myślą o Was powstała nowa generacja Turtle Beach Stealth 700. Dzięki systemowi CrossPlay z dwoma nadajnikami bezprzewodowymi wystarczy, że podepniecie je do Waszych sprzętów, a od zmiany źródła będzie dzielić Was jedno kliknięcie w przycisk na obudowie słuchawek.

kobaltowo-złoty biało-srebrny czarno-srebrny Wersje kolorystyczne Turtle Beach 700 3. generacji (Źródło: producent)

Za jakość odsłuchu i naszego głosu dbają kolejno 60-milimetrowe przetworniki Eclipse Dual Drivers oraz mikrofon z funkcją wyciszania i redukcją szumów z wykorzystaniem AI. Stealth 700 w wersji na PC oferują dodatkowo 24-bitowy dźwięk 96 kHz z technologią Waves 3D oraz mikrofon 16-bit 32 kHz o wysokiej przepustowości. Znajdujący się w konstrukcji akumulator powinien wystarczyć na ok. 80 godzin pracy.

Słuchawki dostępne są w następujących wersjach:

kobaltowo-złoty i czarno-srebrny (Xbox),

biało-srebrny i czarno-srebrny (PlayStation),

czarno-srebrny (PC).

Bez względu na wybrany kolor, za Stealth 700 3. generacji trzeba będzie zapłacić 199,99 euro (~860 złotych). Wysyłka powinna ruszyć 22 września 2024 roku.

Świecące nowości PDP

Nie da się być obojętnym na kolorowe oświetlenie sprzętu dla graczy – albo się to lubi, albo traktuje jak coś odpustowego. Tę pierwszą grupę powinno zachwycić Afterglow Wave – nowa rodzina akcesoriów na którą składają się różnorakie urządzenia. Żeby nie zakręciło się nikomu w głowie, spróbuję to jakoś uporządkować.

Pierwszą nowinką są Afterglow Wave Dual Chargers, czyli ładowarki za pomocą których naładujemy pady do PlayStation lub Xboksa. Każda stacja oferuje osiem stref podświetlenia RGB. Za pomocą przycisku Profiles możemy zapisać do pięciu profili, a dzięki oprogramowaniu PDP Control Hub podejrzymy stan naładowania padów, stworzymy nowe wzory podświetlenia czy ustawimy jasność ładowarki.

Ładowarki PDP Afterglow Wave (Źródło: producent)

Proces ładowania do pełna, bez względu na platformę, zajmuje mniej niż 3 godziny. Dodatkowo zestaw dedykowany kontrolerom do Xboksa oferuje dwa akumulatory po pojemności 1100 mAh. Stacje dostępne są w kolorze białym oraz czarnym. Sugerowana przez PDP cena wynosi 29,99 dolarów (~115 złotych)

Afterglow Wave to także bezprzewodowe zestawy słuchawkowe dla konsol Xbox Series X/S oraz PC. Ich cechy charakterystyczne to: 50-milimetrowe przetworniki, współpraca z urządzeniami z modułem Bluetooth, poduszki piankowe z pamięcią oraz mikrofon z redukcją szumów. No i oczywiście światełka – te dostosujemy za pomocą przycisku „Mode” lub apki PDP Control Hub, która może służyć także do konfiguracji dźwięku. Sprzęt, podobnie jak ładowarki, kupimy w czarnej lub białej wersji. Koszt słuchawek to 100 dolarów (~385 złotych).

Słuchawki Afterglow Wave (Źródło: PDP)

PC, Xbox, Playstation – a co z Nintendo Switch? Dla hybrydowego handelda przygotowano nowe kontrolery Afterglow Wave. Producent odświeżył w tym przypadku czarną, niebieską, białą i fioletową wersję bezprzewodową oraz czarny pad przewodowy. Akcesoria otrzymały osiem stref podświetlenia RGB, cztery tryby oraz przyciski pod palcami wskazującymi, które możemy zaprogramować. Zasięg bezprzewodowych kontrolerów wynosi 9-metrów a bateria starczy na 20 godzin zabawy. Przewodowy kontroler kosztuje 30 dolarów (~115 złotych), natomiast zakup wersji bezprzewodowych to wydatek rzędu 55 dolarów (~215 złotych).

Wybrane warianty kontrolera Afterglow Wave do Switcha (Źródło: PDP)

Minecraft dołącza do REALMz

Co może powstać z połączenia sił PDP, Nintendo i Mojang? Nowe akcesoria do Switcha związane z Minecraftem. Pierwszym z nich jest podróżne etui, kompatybilne zarówno z pierwszymi wersjami konsoli, jak i opcją Lite i OLED. Skrzynka pomieści do 14 kartridży, przedstawia typowy scenariusz z gry, czyli „my vs. maszkary”, a wisienką na torcie jest sprawiający wrażenie trójwymiaru wizerunek postaci połączony z częściowo świecącym w ciemności Creeperem. Cena? Tylko 25 euro (~100 złotych).

Etui na Switcha w wersji REALMz Minecraft (Źródło: PDP)

Jeżeli jednak preferujecie zabawę stacjonarną, być może spodoba się Wam bezprzewodowy kontroler. Przezroczysta, wielowarstwowa konstrukcja z widocznym leśnym biomem oferuje podświetlenie LED, zasięg do 9 metrów i 40 godzin pracy na jednym ładowaniu. Nie to jest w niej najciekawsze – pod lewą ręką PDP upchnęło do pada kolekcjonerską figurkę, a oficjalny opis akcesorium podpowiada, że w 1 na 6 kontrolerów możemy spotkać się z unikalnym projektem mobów. Kolekcjonerzy będą wniebowzięci, choć z ucierpią na tym ich portfele – pad wyceniono na 60 dolarów (~230 złotych).

Kontroler REALMz Minecraft do Switcha (Źródło: PDP)

Póki co nie wiadomo, które produkty PDP trafią na polski rynek i kiedy to nastąpi. Mam jednak nadzieję, że nie zostanie pominięty ani jeden model ładowarki czy kontrolerów, a ceny nie będą odbiegać od zagranicznych.