Pierwsza połowa maja zapowiada się bardzo przyzwoicie. Do Xbox Game Pass nadciąga aż 9 nowych gier!

O dodaniu gry FIFA 21 do Xbox Game Pass Ultimate i EA Play wiemy już od jakiegoś czasu. Jak mogliśmy się jednak domyślać, nie jest to jedyna gra, która zagości w abonamencie Microsoftu w najbliższym czasie. Oto pełna lista nowych gier na najbliższe dwa tygodnie!

Xbox Game Pass na pierwszą połowę maja

Profil Xbox Wire na Twitterze jak zwykle jako pierwszy poinformował nas o nowych grach, które w najbliższych dniach pojawiać będą się w usłudze Xbox Game Pass. Oferta subskrypcji poszerzy się o aż 9 gier, w które ogrywać będziemy mogli na komputerach, konsolach Xbox, a także w chmurze.

Pełna lista gier w Xbox Game Pass na pierwszą połowę maja prezentuje się następująco:

Dragon Quest Builders 2 (Konsole i PC) – 4 maja

FIFA 21 (Konsole i PC) – 6 maja (tylko dla subskrybentów Xbox Game Pass Ultimate i EA Play)

Outlast 2 (Konsole, PC i chmura) – 6 maja

Steep (Konsole i chmura) – 6 maja

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Konsole i PC) – 13 maja

Just Cause 4: Reloaded (Konsole, PC i chmura) – 13 maja

Psychonauts (Konsole, PC i chmura) – 13 maja

Red Dead Online (Konsole i chmura) – 13 maja

Remnant: From the Ashes (PC) – 13 maja

Ja z pewnością sprawdzę w najbliższym czasie Red Dead Online (choć szkoda, że nie zadbano też o tryb fabularny RDR2) i FIFA 21 – choć kusi mnie też powrót do Just Cause 4. Pewne jest jedno – subskrybenci Xbox Game Pass będą mieli w co grać w najbliższym czasie!

To oczywiście nie wszystko, co firma przygotowała na ten miesiąc. Mniej więcej w połowie maja spodziewać się możemy zapowiedzi kolejnych gier, które trafią do Xbox Game Pass już w drugiej połowie miesiąca.

Miło było, ale się skończyło…

Kilka gier przyjdzie nam niestety również pożegnać z abonamentu Microsoftu. Tym razem z oferty Xbox Game Pass usuniętych zostanie 6 produkcji – tak więc bilans dodanych gier ciągle jest dodatni ;)

Z oferty Xbox Game Pass znikną następujące tytuły:

Alan Wake (Konsole i PC)

Battlefleet Gothic: Armada 2 (PC)

Dungeon of the Endless (Konsole, PC i chmura)

Final Fantasy IX (Konsole i PC)

Hotline Miami (PC)

Plebby Quest: The Crusades (PC)

We wszystkie powyższe tytuły grać możecie jeszcze do 15 maja. Jeśli chcielibyście zachować na stałe któryś z powyższych tytułów, możecie go nabyć z 20% rabatem w sklepie Microsoft Store. Pamiętajcie też, by przypisać sobie do konta pierwsze gry z majowego Xbox Games with Gold.