Aż 12 gier od Electronic Arts od teraz w 120 FPS na Xbox Series X|S!

To, co niezwykle podoba mi się w konsolach Microsoftu, to podejście do kwestii kompatybilności wstecznej gier. Dzięki niej, na Xbox Series X|S odpalimy wybrane tytuły z dosłownie wszystkich generacji Xboksa, które dodatkowo dzięki technologii FPS Boost, mogą działać w zwiększonej liczbie klatek na sekundę. I właśnie do tego grona gier dołączyły niektóre produkcje od Electronic Arts.

FPS Boost — gry od EA przyśpieszyły na Xbox Series X|S

Microsoft już od jakiegoś czasu wspominał, że szykuje się pokaźna dostawa gier, która zacznie obsługiwać funkcje FPS Boost na Xbox Series X i Xbox Series S. I nie były to słowa rzucone na wiatr, bo Electronic Arts przygotowało poprawki dla swoich tytułów, z myślą o tej technologii. Na liście znajdziemy między innymi największe hity wieloosobowe firmy, takie jak Battlefield 1, Titanfall 2 czy obydwie części STAR WARS Battlefront II.

Reklama

Nie zapomniano jednak też o grach jednoosobowych, w których zwiększona liczba klatek na sekundę może znacząco poprawić doznania, płynące z rozgrywki — mam tu na myśli, chociażby Mirror’s Edge Catalyst czy Sea of Solitude. W sumie ulepszenia FPS Boost dostało aż 13 gier EA, z czego aż 12 z nich może liczyć na wzrost wydajności do 120 FPS! Które to dokładnie tytuły? Możecie to sprawdzić w poniższej tabeli:

Gra Xbox Series X Xbox Series S Battlefield 1 120 FPS — Battlefield 4 120 FPS 120 FPS Battlefield V 120 FPS — Mirror’s Edge Catalyst 120 FPS — Plants vs. Zombies Garden Warfare 120 FPS 120 FPS Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville 120 FPS 120 FPS Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 120 FPS 120 FPS Sea of Solitude 60 FPS 60 FPS STAR WARS Battlefront 120 FPS 120 FPS STAR WARS Battlefront II 120 FPS — Titanfall 120 FPS — Titanfall 2 120 FPS 120 FPS Unravel 2 120 FPS 120 FPS Źródło: majornelson.com

Jak widać, kilka z wymienionych powyżej gier nie załapało się na ulepszenia wydajnościowe w przypadku Xboksa Series S. Należy jednak pamiętać, że takie tytuły jak Battlefield V czy STAR WARS Battlefront II, działają na tańszym next-genie Microsoftu w stabilnych 60 FPS, tak więc płynność stoi tu na zadowalającym poziomie — zawsze to lepsze niż 30 klatek na sekundę.

Podkreślę również, że w każdy z wymienionych powyżej tytułów możecie zagrać, jeśli posiadacie aktywną subskrypcje Xbox Game Pass Ultimate lub EA Play.

W sumie funkcję FPS Boost na konsolach Xbox Series wspierają już 23 gry i pewny jestem, że z czasem liczba ta będzie się zwiększać.