Xbox Games with Gold na maj – jest znacznie lepiej niż w kwietniu!

Nareszcie, po długim okresie stagnacji w Xbox Games with Gold, pojawiła się dość ciekawa oferta gier w abonamencie Microsoftu, chociaż nie ma co się okłamywać, bowiem do ideału nadal jest tu daleko.

Oferta Microsoft Xbox Games with Gold na maj 2021

W przyszłym miesiącu – jak zawsze zresztą – Microsoft zaproponuje użytkownikom cztery gry w ramach płatnego abonamentu Games with Gold. Oferta jest na tyle zróżnicowana, że każdy gracz powinien znaleźć tu coś dla siebie, niezależnie od wieku.

Moim zdaniem najciekawszym tytułem z tego zestawienia jest wydane w 2015 roku Armello – to bardzo interesujące połączenie gry planszowej ze strategią turową. Tytuł ten na premierę zdobył wysokie oceny od graczy i recenzentów, choć warto tu zauważyć, że niestety nie oferuje polskiej wersji językowej. Starszych graczy zainteresować może jeszcze Dungeons 3 lub Tropico 4 – dwie świetne gry, w które miałem okazję zagrać lata temu i które mogę z czystym sumieniem polecić.

Dla najmłodszych graczy pozostało natomiast jeszcze Lego Batman, które swojego czasu było prawdziwym hitem. Jak zatem widać, w nadchodzącym miesiącu będziemy mieli do czynienia ze znacznie lepszymi grami niż chociażby w kwietniu. Niestety, nadal można jednak odnieść wrażenie, że Games with Gold jest traktowane przez Microsoft po macoszemu – w przeciwieństwie do Xbox Game Pass.

Pełna oferta Xbox Games with Gold na maj 2021 prezentuje się następująco:

Armello – dostępne od 1 do 31 maja na Xbox One i Xbox Series X|S (dzięki wstecznej kompatybilności)

– dostępne od 1 do 31 maja na Xbox One i Xbox Series X|S (dzięki wstecznej kompatybilności) Dungeons 3 – dostępne od 16 maja do 15 czerwca na Xbox One oraz Xbox Series X|S (dzięki wstecznej kompatybilności)

– dostępne od 16 maja do 15 czerwca na Xbox One oraz Xbox Series X|S (dzięki wstecznej kompatybilności) Lego Batman – dostępne od 1 do 15 maja na Xbox 360, a także Xbox One i Xbox Series X|S (dzięki wstecznej kompatybilności)

– dostępne od 1 do 15 maja na Xbox 360, a także Xbox One i Xbox Series X|S (dzięki wstecznej kompatybilności) Tropico 4 – dostępne od 16 do 31 maja na Xbox 360, Xbox One i Xbox Series X|S (dzięki wstecznej kompatybilności)

Ofertę PlayStation Plus na maj 2021 powinniśmy z kolei poznać już jutro w okolicach godziny 18:00.