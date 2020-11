Rockstar wyda w grudniu „nową grę” – poznajcie Red Dead Online Standalone

Red Dead Redemption 2 to bez wątpienia jedna z najlepszych gier ósmej generacji konsol. Niestety, jej moduł wieloosobowy pozostawiał (i nadal pozostawia…) wiele do życzenia. Ratunkiem w tej sytuacji może okazać się niespodziewana decyzja Rockstar.

Rockstar wyda Red Dead Online jako osobną grę

Podczas gdy cały świat z zapartym tchem czeka na zapowiedź nowej części Grand Theft Auto lub chociażby remake’u pierwszego Red Dead Redemption, Rockstar Games zapowiada… wydanie Red Dead Online w formie samodzielnego produktu, bez kampanii fabularnej. Odważna decyzja. I możliwe, że jest to również decyzja bardzo potrzebna, patrząc na sytuację tego tytułu.

Bo Red Dead Online może i nie jest katastrofą, ale jednak nie jest to również nawet w połowie tak wielki hit, jak Grand Theft Auto Online. Powodów tej sytuacji jest wiele, m.in. dość kiepska jakość produkcyjna tego tytułu, czy realia samej gry, pozwalające na znacznie mniej niż GTA Online.

I choć firma stara się, jak może, dodając nowe tryby i przedmioty, to Red Dead Online cieszy się coraz mniejszą popularnością, co może w niedalekiej przyszłości zabić ten projekt. Dlatego jest szansa, że Red Dead Online w formie osobnej gry pozwoli uratować tę grę, sprowadzając do niej nowych graczy.

Jedno przyznać trzeba – cena Red Dead Online wygląda zaskakująco kusząco. Za sam tryb wieloosobowy Red Dead Redemption 2 zapłacimy jedynie 4,99 dolara, jeśli zdecydujemy się na zakup gry przed 15 lutego 2021. Po tym dniu cena zmieni się na regularne 19,99 dolarów.

Red Dead Online dostępne będzie na PC (Epic Games Store i Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 (wsteczna kompatybilność) oraz Xbox One i Xbox Series S|X (również wsteczna kompatybilność). Oczywiście posiadacze Red Dead Redemption 2 mogą grać z graczami Red Dead Online bez żadnych przeszkód.

A już w przyszłym tygodniu do Red Dead Online zawita Bounty Hunters Role Expansion

Co zabawne (choć to bardziej śmiech przez łzy…), Red Dead Online będzie ważyć 123 GB, czyli mniej więcej tyle samo, co Red Dead Redemption 2. Spowodowane jest to tym, że w Red Dead Online będziemy mogli dokupić kampanię fabularną za dodatkową opłatą. Szkoda jedynie, że nie zrobiono tego w postaci dodatkowego modułu do pobrania, by zaoszczędzić miejsce na dysku naszych konsol i PC.

Cóż, koniec końców, spoglądając na jakość i opinie graczy o Red Dead Online, wydaje mi się, że lepszym posunięciem ze strony Rockstar byłoby raczej wydanie Red Dead Redemption 2 w niższej cenie, ale bez modułu wieloosobowego. A co Wy myślicie o tej decyzji? Skusicie się na zakup?

6 OCENA

