Pora ruszyć na polowanie! theHunter: Call of the Wild za darmo w Epic Games Store

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazje zgarnąć aż 3 darmowe gry od Epic Games Store. Nadchodzący tydzień pod tym względem będzie niewiele gorszy, bo pobierzemy dwa darmowe tytuły — jednym z nich jest theHunter: Call of the Wild!

theHunter: Call of the Wild za darmo w Epic Games Store

Najprościej theHunter: Call of the Wild opisać można jako symulator polowania. Trzeba jednak zaznaczyć, że gra studia Expansive Worlds to jeden z najbardziej zaawansowanych tego typu symulatorów na rynku, w którym zapolujemy nie tylko na jelenie i niedźwiedzie, ale i na mniejsze ptaki, a nawet… insekty! Duże wrażenie robi również sztuczna inteligencja wirtualnych zwierząt, która miejscami odtworzona jest naprawdę realistycznie.

O tytule tym było głośno głównie z dwóch powodów. Pierwszy, to bardzo rozległa mapa gry — w theHunter: Call of the Wild przemierzymy około 50 mil kwadratowych! Co ważne, lokacje w grze Expansive Worlds są zaskakująco zróżnicowane, jak na tak duży świat. Drugim wyróżnikiem tego tytułu jest ponadprzeciętna grafika, w której szczególnie widowiskowo wyglądają zmienne warunki pogodowe.

Wymagania sprzętowe theHunter: Call of the Wild:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 7 (64-bitowy) Windows 10 (64-bitowy) Procesor: Intel i3-4170 Intel i7 Quad-Core Pamięć RAM: 4 GB 8 GB Wolne miejsce na dysku: 60 GB 60 GB Karta graficzna: NVIDIA GTX 660

lub ATI HD7870 z 1GB VRAM NVIDIA GTX 760

lub R9 270x z 4GB VRAM

Antstream – Epic Welcome Pack

Oprócz theHunter: Call of the Wild, w tym tygodniu zdobędziemy jeszcze wirtualną walutę do gry/usługi Antstream. A mowa tu dokładnie o zdobyciu 1090 klejnotów, które wykorzystać możemy w grach, wyzwaniach i ograniczonych czasowo turniejach. Antstream to prosta usługa sieciowa pozwalająca na granie w chmurze w dziesiątki kultowych gier retro — warto sprawdzić!

theHunter: Call of the Wild i wspomniane 1090 klejnotów do usługi Antstream możecie przypisać za darmo do swojego konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu. Macie na to cały tydzień, bo dopiero 2 grudnia 2021 roku o godzinie 17:00 zostaną udostępnione kolejne darmowe gry.