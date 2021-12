Sony powraca z ostatnim PlayStation Plus w tym roku. Trzeba przyznać, że zestaw gier, jaki otrzymujemy, jest z pewnością różnorodny. Znajdzie się coś zarówno dla najbardziej wytrwałych graczy, jak i dla całych rodzin, szukających świetnej zabawy z dziećmi.

Reklama

Gra startowa, soulsy oraz LEGO

Zasady działania oferty są takie same jak zawsze. Jeżeli macie wykupioną roczną subskrypcję PlayStation Plus bądź zdecydujecie się na pakiet w tym miesiącu, będziecie mieli dostęp do bezpłatnych gier w ramach usługi, a także do funkcji sieciowych, oferowanych przez Sony. Jeżeli zrezygnujecie z subskrypcji, tytuły oznaczone w bibliotece żółtym plusikiem będą nieaktywne do czasu odnowienia usługi.

Trzy świetne gry w PlayStation Plus na grudzień:

Reklama

Godfall: Challenged Edition – PS5/PS4,

LEGO DC: Super-Villains – PS4,

Mortal Shell – PS4.

Typowe „gry do PlayStation Plus”

Nie ma co ukrywać – Sony broni się rękami i nogami, by do PlayStation Plus wrzucać najciekawsze gry ekskluzywne. Najciekawszą historią jest tutaj Godfall. Przede wszystkim to pozycja, która kosztowała w okienku startowym 329 złotych. Przed jej premierą producenci z Gearbox zarzekali się, że ich gra jest tak zaawansowana, że PS4 nie poradziłoby sobie z jej wymaganiami. Kilka miesięcy później, na skutek problemów ze sprzedażą, tytuł pojawił się również na PS4. Jak widać, dla chcącego nic trudnego!

Kolejną świetną gratką jest z pewnością Mortal Shell. Tutaj jednak mały zarzut, ponieważ na PlayStation 5 jest już usprawniona Enhanced Edition, która oferuje lepszą rozdzielczość oraz jakość animacji. Niestety, gracze będą musieli zadowolić się podstawową wersją. A szkoda – to świetna gra typu soulslike, którą warto poznać w jak najlepszej jakości.

Na koniec zostawiłem sobie LEGO DC: Super-Villains. Jest to jedna z wielu gier sygnowanych logiem producenta klocków, która przyniesie frajdę całej rodzinie. Jak nazwa tytułu wskazuje, wcielimy się tutaj w największych super-łotrów, jakich uniwersum DC ma do zaoferowania. Świetnie, zwłaszcza że tytuł oferuje lokalną grę wieloosobową. Kto wie, może to właśnie będzie kolejna gra, jaką rodzice odkryją wspólnie z ich pociechami.