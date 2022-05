Miesiąc sportowych emocji w Xbox Game Pass. Oto nowości na maj

Wielka gratka dla fanów gier sportowych. Nie jedna, nie dwie, a trzy pozycje z tego gatunku pojawią się w subskrypcji Xbox Game Pass. Piłka nożna, koszykówka, hokej – dla każdego, coś dobrego.

Miesiąc wymiany

Oprócz gier sportowych, w Xbox Game Pass pojawi się również polski akcent. Warto jednak zaznaczyć, że sporo tytułów opuści usługę w maju. Jeżeli gra nie jest dziełem Xbox Game Studios, trzeba wiedzieć, że kiedyś wyjdzie z subskrypcji.

Tradycyjnie, spójrzmy na listę gier nadchodzących do abonamentu Microsoftu:

NBA 2K22 (chmura, konsola) – 3 maja

Loot River (chmura, konsola, PC) – 3 maja

Trek to Yomi (chmura, konsola, PC) – 5 maja

Citizen Sleeper (chmura, konsola, PC) – 5 maja

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (chmura, konsola, PC) – 10 maja

Eiyuden Chronicle: Rising (chmura, konsola, PC) – 10 maja

This War of Mine: Final Cut (chmura, konsola, PC) – 10 maja

NHL 22 (konsola) – 12 maja

Najwyższy czas, aby Battlefield 2042 zagościł w Xbox Game Pass. Tylko tak można uratować tę produkcję

Co ciekawe, w tym miesiącu do subskrypcji powinny również wejść FIFA 22 oraz Battlefield 2042. Gracze zauważyli oznaczenia tych gier związane z EA Play, lecz jeszcze nie są one oficjalnie dostępne do pobrania. Czyżby druga połowa miesiąca również miała być tak obfita?

Gry, które opuszczą Xbox Game Pass

Niestety, wszystko, co dobre, szybko się kończy. Spójrzmy również na listę gier, które opuszczą wkrótce abonament Xbox Game Pass:

GTA: San Andreas – The Definitive Edition (chmura, konsola) – 10 maja

Enter the Gungeon (chmura, konsola, PC) – 15 maja

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (konsola, PC)

Remnant: From the Ashes (chmura, konsola, PC)

Steep (chmura, konsola)

The Catch: Carp and Coarse (chmura, konsola, PC)

The Wild at Heart (chmura, konsola, PC)

Jak sądzicie, Xbox zaproponował dobrą ofertę dla subskrybentów Game Passa? Z pewnością zainteresuję się polskim Trek to Yomi, o którym wspomniałem przy okazji najciekawszych premier tego maja. Oprócz tego, czekamy na więcej rzeczy od Electronic Arts. Przecież nie może być tak, że będziemy płacić pełną cenę za ich gry, prawda?