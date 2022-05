Forza Motorsport ukaże się jeszcze w tym roku?

Po długich miesiącach ciszy na horyzoncie pojawia się mnóstwo informacji o Forza Motorsport. Choć to Forza Horizon jest ulubionym dzieckiem Microsoftu, studio Turn 10 nie zapomniało o fanach tej fantastycznej symulacji wyścigów.

Reklama

Kask na głowę i jedziemy!

Najciekawszym doniesieniem jest fakt, że Forza Motorsport trafi zarówno na nową, jak i starą generację konsol Xbox. Coraz częściej słyszy się o studiach, które odcinają PlayStation 4 i Xbox One z planów wydawniczych. Plotki o grach nowej generacji pojawiają się zarówno ze strony Electronic Arts (kontynuacja Star Wars Jedi: Fallen Order), jak i Crystal Dynamics (Tomb Raider). Dlatego też strategia Microsoftu zdecydowanie tutaj zaskakuje.

Fakty są jednak takie, że Forza Motorsport weszła w fazę beta-testów. Te odbywają się również na konsolach Xbox One, co drastycznie zwiększa szansę na premierę w 2022 roku. Po chłodnym przyjęciu Gran Turismo 7 przez graczy, taka pozycja mogłaby skierować fanów symulacji w stronę Microsoftu. Nie robi tego z pewnością Forza Horizon 5, która skupia się na zręcznościowej jeździe oraz otwartym świecie.

Forza Motorsport w 2022 roku?

Fani zaczęli kopać dalej, odwołując się do wielkiego wycieku bazy danych w GeForce NOW. Ten potwierdził już chociażby istnienie Street Fighter 6, Kingdom Hearts 4 remaster Chrono Cross czy wreszcie God of War oraz Uncharted: Legacy of Thieves Collection na PC, w które mało kto uwierzyłby jeszcze rok temu.

Według tego wycieku, Forza Motorsport mogłaby się ukazać jeszcze w sierpniu! Nie ma co jednak się nastawiać, ale jedno jest pewne – o grze usłyszymy z pewnością na Xbox & Bethesda Games Showcase, zaplanowanym na 12 czerwca 2022 roku. Forza Horizon 5 też miała szybką premierę po ogłoszeniu, więc myślę że jesteśmy na dobrym tropie.

Xbox potrzebuje nowej symulacji wyścigowej jak najszybciej, zwłaszcza iż Forza Motorsport 7 nie jest już dostępna w cyfrowej sprzedaży. Tytuł został wycofany z powodu nieaktualnych licencji na samochody.

Jak sądzicie, zagramy jeszcze w tym roku?