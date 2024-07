To będzie bardzo przydatne. Blik umożliwi wpłacanie gotówki w każdym wpłatomacie

Blik ma pomysł na zwiększenie popularności wpłatomatów. Zamierza rozszerzyć dostępność usługi wpłaty gotówki w specjalnych maszynach. Do tej pory korzystanie z nich było dość ograniczone.

Blik w każdym wpłatomacie

Polski Standard Płatności jest operatorem popularnego w naszym kraju systemu Blik. Już większość instytucji finansowych działających nad Wisłą oferuje jego obsługę. Płacenie przy jego pomocy jest bardzo wygodne.

PSP oferuje za pośrednictwem swojego systemu nie tylko dokonywanie płatności, ale także wypłacanie gotówki z bankomatu, bez użycia karty płatniczej (co jednak wiąże się z pewnymi potrąceniami). Praktyczna rzecz. Podobnie jak możliwość wpłacania gotówki na konto przy pomocy wpłatomatu, przy czym jak na razie nie jest to zbyt popularna opcja. Przydatne więc może się okazać to, co dla Blika przygotowano na najbliższy czas.

W sprawozdaniu finansowym za 2023 rok Polski Standard Płatności zapowiedział, że zamierza rozwinąć usługę wpłaty gotówki Blikiem przez klientów banku w dowolnym wpłatomacie. Dzięki temu niezależnie od tego, w jakim banku mamy konto, będziemy mogli korzystać z sieci wpłatomatów konkurencyjnych. Bez większych trudności.

Jak wskazuje serwis Cashless, obecnie wpłaty Blikiem we wpłatomatach dostępne są dla klientów BNP Paribas, Credit Agricole, ING, Millennium, Nest Banku, Pekao, VeloBanku i PKO BP. Sęk w tym, że zwykle nie da się np. skorzystać z wpłatomatu banku BNP Paribas, mając konto w Millennium. Polski System Płatności chce więc wprowadzić tu pewną interoperacyjność – tak, by nie martwić się, czy nasz bank będzie współpracować z wpłatomatem tej sieci, do którego mamy akurat najbliżej.

Plany Polskiego Standardu Płatności

„Wspólne” wpłatomaty to nie jedyny pomysł PSP. Wspomniany raport wymienia także poświęcenie większej uwagi rozwojowi płatności w internecie przy uwzględnieniu płatności powtarzalnych czy dostępności płatności odroczonych oraz usługom prośby o przelew i przelewu na telefon.

Nie ma żadnych „widełek” czasowych, które określałyby przybliżone terminy wdrożeń poszczególnych usług. Można się jednak spodziewać, że skoro Polski System Płatności wymienił je w raporcie finansowym dotyczącym 2023 roku, to zamierza wprowadzić kluczowe z nich w ciągu najbliższego roku. Żeby mieć czym się pochwalić w następnym raporcie.