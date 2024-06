Opłacanie podatku Blikiem? mObywatel dostanie też obsługę Apple Pay i Google Pay

Blik to jak na razie jedyny szybki sposób na rozliczanie się z wybranych należności dla urzędów w aplikacji mObywatel. To się jednak zmieni. Nadciąga obsługa innych, znanych metod płatności.

Płacenie podatków wprost z aplikacji

Aplikacja mObywatel to jeden z najbardziej udanych projektów ministerstwa cyfryzacji w Polsce. Dzięki wysokiej użyteczności i dodawaniu do niej kolejnych modułów, przekonuje do siebie wielu Polaków. Instalują ją oni na urządzenia z Androidem i na iOS. Tylko ze sklepu Google Play liczba pobrań przekracza 10 milionów, a łączna liczba już na początku roku przekroczyła 16 milionów.

Jeden z modułów w programie umożliwia rozliczanie się z podatków i opłat wprost z telefonu. Aktualnie dotyczy to na przykład podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, a także za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Co prawda nie jest on dostępny dla wszystkich, bo wciąż występuje w ramach programu pilotażowego, ale najwyraźniej sprawdza się na tyle, by mówić o jego rozwoju.

W tym momencie w programie tym uczestniczy około 50 gmin, ale na możliwość do dołączenia czeka kolejne 70. Nie można tego zrobić z dnia na dzień, bo proces uruchomienia płatności jest złożony. Systemy informatyczne gminy muszą zostać odpowiednio przystosowane. A to zwykle trwa kilka miesięcy.

Plany rozwoju mObywatela

Jeśli ktoś ma możliwość opłacania podatków przez rządową apkę, robi to za pomocą Blika. Jednak zapowiada się na zmiany.

Hubert Gniadowicz, dyrektor pionu usług cyfrowych w Centralnym Ośrodku Informatyki, podczas konferencji BGK dla JST nakreślił plany dotyczące kierunku, w jakim ma teraz pójść obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego moduł płatności w mObywatelu. Powiedział, że do metod płatności w aplikacji dołączą wkrótce karty bankowe. Z kolei na przyszły rok zapowiada się obsługa Apple Pay i Google Pay.

To dobre wieści. Co prawda większość instytucji finansowych w Polsce obsługuje już Blika, ale dołączenie do niego wirtualnych portfeli Google i Apple na pewno nikomu nie zaszkodzi, a niektórym może mocno uprościć życie.

mObywatela można pobrać na smartfony z systemem Android (ze sklepu Google Play) i iOS (z Apple App Store).