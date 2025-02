Nowa subskrypcja Spotify jeszcze w tym roku. Music Pro będzie słono kosztować

O nowej subskrypcji Spotify mówi się tak długo, że wiele osób mogło już zwątpić w jej ostateczne udostępnienie. Szwedzi jednak wciąż się do tego przymierzają i według najnowszych informacji dodadzą pakiet „Music Pro” do swojej oferty (w końcu) w 2025 roku.

Spotify Music Pro – cena

O tym, że szwedzki gigant zamierza dodać do oferty pakiet, zapewniający wyższą jakość dźwięku, mówi się już od 2017 roku. Cztery lata później, w 2021 roku, podobno było do tego bardzo blisko, lecz wówczas Szwedzi nie zdecydowali się na ten krok.

Później temat nowego pakietu wracał jak bumerang – w 2023 roku pojawiły się informacje, że Spotify jest gotowe wdrożyć pakiet „superpremium” z wyższą jakością dźwięku. Nic takiego nie nastąpiło ani w 2023, ani w 2024 roku. Według najnowszych doniesień 2025 rok ma być tym, którym w końcu udostępniona zostanie nowa subskrypcja, która nie ograniczy się jedynie do lepszej jakości dźwięku.

Najnowszy raport Bloomberga ujawnił, że nowy pakiet będzie nazywał się „Music Pro” i zostanie udostępniony jeszcze w 2025 roku. Jego cena ma być wyższa o 6,99 dolarów od ceny pakietu Individual, który kosztuje 11,99 dolarów. W Polsce trzeba za niego zapłacić 23,99 złotych.

Jeżeli proporcja zostanie zachowana, to subskrybenci w kraju nad Wisłą będą musieli zapłacić od 38 do 40 złotych miesięcznie za subskrypcję Spotify Music Pro, aczkolwiek na ten moment to wyłącznie spekulacje, ponieważ opieramy się na nieoficjalnych doniesieniach – a do momentu faktycznego udostępnienia może się jeszcze dużo zmienić.

Spotify Music Pro – funkcje

Nowy rodzaj subskrypcji ma zapewnić użytkownikom nie tylko wyższą jakość dźwięku, ale też dostęp do nowych funkcji, takich jak „narzędzia do remiksowania” – prawdopodobnie z użyciem sztucznej inteligencji będzie można mieszać piosenki różnych artystów. Ponadto subskrybenci mogą dostać możliwość kupowania biletów na koncerty w przedsprzedaży, a także liczyć na lepsze miejsca na wydarzeniach.

Ostateczna lista benefitów dla osób opłacających Spotify Music Pro pozostaje nieznana i nie można mieć też pewności, że ww. korzyści finalnie będą dla nich dostępne. Na tę chwilę pewna jest jedynie wyższa jakość dźwięku, lecz prawdopodobny wydaje się scenariusz, że Szwedzi nie ograniczą się wyłącznie do niej – szczególnie że propozycji jest na stole sporo.