Nowy odkurzacz Xiaomi spodoba się fanom czworonogów. I nie tylko

Większość kotów i psów łączy pewna wspólna cecha fizyczna – obecność futra. Skutkiem ubocznym obecności zwierząt w domu jest jednak sierść, którą spotkamy na meblach czy podłodze. Xiaomi Mijia Wireless Floor Washer 4 Pro ma sposób na to, aby powierzchnia płytek i paneli była czysta i błyszcząca.

Specyfikacja Xiaomi Mijia Wireless Floor Washer 4 Pro

Podstawowym elementem odkurzacza Xiaomi z opcją mycia jest silnik o mocy 143 AW, co przekłada się na siłę ssania rzędu 21000 Pa. Producent zastosował również baterię o pojemności 4000 mAh, która ma pozwalać na maksymalnie 40 minut pracy na jednym ładowaniu i możliwość uprzątnięcia do 336 m2 powierzchni. Do sprzątania na mokro zestaw wykorzystuje dwa zbiorniki – na czystą wodę o pojemności 1000 ml oraz brudną 700 ml.

To, co wyróżnia odkurzacz Xiaomi od poprzednika, to zaprojektowana od nowa rolka wraz z „pływającym” metalowym skrobakiem. Takie połączenie ma sprawiać, że brud i wilgoć są odprowadzane równomiernie. Producent zapewnia, że w porównaniu z poprzednim modelem absorpcja wody poprawiła się o 23%, a oddzielanie brudu o 255%. Ponadto czas suszenia jest krótszy o 39%, a ilość śladów po wodzie zredukowana o 41%.

Xiaomi Mijia Wireless Floor Washer 4 Pro (Źródło: Xiaomi)

Dla psiarzy i kociarzy (i nie tylko)

Xijia Floor Washer 4 Pro wyposażono w system rozplątywania certyfikowany przez TUV Rheinland. Specjalny grzebień w kształcie zębów rekina w połączeniu z dużą siłą ssania jest w stanie przyjąć do 3000 pasm włosów bez zatykania całego układu. Fani zapuszczania włosów oraz właściciele długowłosych psów i kotów będą mogli odetchnąć z ulgą.

Do tych, którzy natomiast zwlekają z konserwacją i pielęgnacją sprzętów, odkurzacz Xiaomi wyciąga pomocną dłoń dzięki systemowi sterylizacji, który eliminuje 99,99% patogenów. Dodatkowa prasa podgrzewająca szczotkę do 120 stopni Celsjusza pomaga zachować jej miękkość, co przekłada się na lepsze parametry czyszczenia.

Na koniec warto wspomnieć o takich elementach, jak wykrywanie brudu z opcją dostosowywania mocy ssania, wyświetlaczu LED wraz z asystentem głosowym, zbiorniku z systemem oddzielania cieczy od ciał stałych czy możliwości pracy w pochyleniu do 180∘.

Xiaomi Mijia Wireless Floor Washer 4 Pro pojawił się na rynku chińskim w cenie 1999 juanów (~1030 złotych). Sprzedaż ruszy 29 kwietnia – nie wiadomo, czy odkurzacz trafi do europejskiej dystrybucji. Nie będę jednak zdziwiony, gdy to się stanie. To by była fajna alternatywa dla Dreame H15 Pro.