Smartfon Ulefone Armor 28 Pro łączy w sobie cztery ważne elementy

Smartfon, który jest wytrzymały, nie zawsze oferuje flagową specyfikację. Podobnie jest z ciekawymi funkcjami, które nie zawsze muszą iść w parze z dużym akumulatorem. Jak to wygląda w przypadku Ulefone Armor 28 Pro?

Specyfikacja Ulefone Armor 28 Pro

Zacznijmy od specyfikacji, której nie powstydziłby się typowy smartfon aspirujący do miana solidnego średniopółkowca – Armor 28 Pro wyposażono bowiem w układ mobilny Dimensity 7300 połączony z 16 GB RAM-u LPDDR5 i 512 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 3.1. Oprócz tego na front trafił wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+, maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 2200 nitów.

Czy nowy smartfon Ulefone ma coś, na czym idzie zawiesić oko? Jak najbardziej – niech idealnym przykładem będzie dodatkowy ekran o średnicy 1,08 cala, który oprócz wyświetlania czasu (dostępnych jest kilkanaście tarcz przypominających te z klasycznych zegarków), pozwala również sterować muzyką, informuje o powiadomieniach lub pozwala na podgląd zdjęcia z tylnego aparatu.

Ulefone Armor 28 Pro (źródło: Ulefone)

A skoro już o aparatach mowa – smartfon jest wyposażony w trzy oczka. Pierwsze z nich oparto na matrycy Sony IMX989 50 Mpix. Podobną rozdzielczością może poszczycić się sensor połączony z obiektywem ultraszerokokątnym oraz przednia kamerka. Zamiast jednak stawiać na teleobiektyw, na tylnej wyspie aparatów Armor 28 Pro umieszczono aparat do zdjęć nocnych, wykorzystujący cztery diody podczerwieni oraz matrycę OmniVision OV64B.

Ulefone Armor 28 Pro (źródło: Ulefone)

Smartfon typu 4-w-1

Ulefone Armor 28 Pro należy do tej kategorii smartfonów, które nie boją się wystawić na ryzyko. Ochronę przed dostaniem się wody i pyłu do środka urządzenia gwarantują klasy szczelności IP68 i IP69K. Dodatkowo obudowa została przetestowana pod kątem upadku i uzyskała certyfikat klasy militarnej MIL-STD 810H. „Skutkiem ubocznym” przywiązania do wytrzymałości urządzenia są jego gabaryty – smartfon mierzy 174,1 x 83,6 x 19,4 mm i waży aż 450 g.

Ulefone Armor 28 Pro (źródło: Ulefone)

Na szczęście wynagrodzeniem za spore wymiary Armor 28 Pro jest także akumulator. Zastosowano tu bowiem ogniwa o łącznej pojemności 10600 mAh. Co więcej, smartfon wspiera szybkie ładowanie o mocy sięgającej 120 W przewodowo oraz 50 W indukcyjnie.

Obraz całości wygląda bardzo obiecująco – nowy smartfon Ulefone oferuje niezłą specyfikację, wytrzyma warunki, w których niektóre telefony by się poddały, ma ciekawe funkcje pokroju aparatu nocnego czy drugiego ekranu oraz spory akumulator z opcją szybkiego ładowania – istotne cztery elementy w jednym urządzeniu.

Niektórym do pełni szczęścia zabrakłoby tylko znajomości metki z konkurencyjną ceną. Niestety, póki co nie znamy ceny Ulefone Armor 28 Pro. Możemy jednak zakładać, że będzie ona w jakimś stopniu zbliżona do zaprezentowanego niedawno modelu Armor 30 Pro.