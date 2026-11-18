Google wdraża nowość w swojej wyszukiwarce, dzięki której tryb incognito może być już niepotrzebny. Firma aktualizuje też aplikację Home oraz generator wideo Vids.

Tryb AI w wyszukiwarce Google z praktyczną funkcją

Bywają w życiu momenty, kiedy chcemy coś wyszukać w sieci, ale tak, aby nie został po tym żaden ślad. Z pomocą przychodzi tryb incognito, jednak nie zawsze bywa to wygodne rozwiązanie. Google wdraża do wyszukiwarki nowość, która może ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie bez zapisywania go w historii.

Technologiczny gigant z Mountain View wprowadza do wyszukiwarki z włączonym trybem AI tzw. tymczasowe wątki. Zasada działania jest bardzo podobna do czatu tymczasowego dostępnego w Gemini. Użytkownik może zadawać pytania i eksplorować przestrzeń bez dostosowywania ustawień, wylogowywania się z konta Google czy włączania trybu incognito.

Ten tymczasowy wątek może być dowolnym zapytaniem, które nie wpływa na rekomendacje reklam i przyszłą personalizację ani nie zapisuje się w historii. Wszystko dlatego, że – jak deklaruje Google – sesja jest całkowicie oddzielona od konta.

Opcja jest wdrażana globalnie w przeglądarkach internetowych na komputerach i urządzeniach mobilnych we wszystkich językach obsługiwanych w trybie AI.

Jesienna aktualizacja Google Home – dom staje się jeszcze bardziej inteligentny

Szereg nowości wkracza również do Google Home. Na liście znalazły się funkcje, takie jak:

możliwość otwierania drzwi wejściowych za pomocą cyfrowych kluczy domowych dodanych do Google Wallet – opcja wdrażana jest dla użytkowników Androida posiadających kompatybilny zamek,

ulepszone alerty w opisach zdarzeń z kamer oraz dzwonków do drzwi aktywowanych ruchem – opcja wdrażana jest dla subskrybentów Google Home Premium Advanced i pozwala na wykrywanie dźwięków, np. szczekania psa czy tłuczonego szkła,

nowe podsumowania oszczędności energii dla termostatów Nest – opcja dostępna wyłącznie na terenie USA i Kanady, użytkownicy mogą zapoznawać się z szacunkowymi, skumulowanymi oszczędnościami, a posiadacze termostatów Nest czwartej generacji będą mogli też regulować temperaturę za pomocą kompatybilnych czujników temperatury innych firm,

szybsza obsługa Gemini Live w Gemini for Home w Brazylii, Indiach, Kolumbii, Korei Południowej, Singapurze i Tajwanie.

Jesienna aktualizacja Google Home | źródło: Google

W Google Vids stworzysz teraz za darmo osobisty awatar

Na początku listopada 2026 roku wspominaliśmy o odświeżeniu generatora wideo Google Vids i wdrożeniu modelu Omni 1.2 Flash. Warto nadmienić, że narzędzie można wypróbować za darmo. Teraz firma zapowiedziała kolejne nowości.

Do grona funkcji Google Vids dołączają osobiste awatary, z pomocą których użytkownik może stworzyć własny, cyfrowy awatar i stosować go we własnych filmach. Podczas tworzenia osobistego awatara możesz:

zaprojektować jego wygląd i głos według własnej wizji,

przesłać gotowe zdjęcie awatara i pominąć konfigurację,

zachować spójność awatara we wszystkich scenach generowanych w Vids.

Google udostępnia tę nowość bezpłatnie dla wszystkich posiadaczy konta Google.