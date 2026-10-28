Wyświetlacz Sony Spatial Reality Display ELF-MN1, postać anime
Postać anime (źródło: Sony)
Sony

Sony ma niespodziankę dla fanów anime. Wygląda rewelacyjnie

Natalia Kania-Kuc·
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Sony ma niespodziankę dla fanów anime. Wygląda rewelacyjnie

Japoński producent zaprezentował swój nowy produkt. Ten sprzęt będzie rewelacyjną niespodzianką dla fanów anime. Jest jednak haczyk.

Nowość Sony to ekran, z którego „wychodzą” postaci anime

Sony zaprezentowało nowy sprzęt Spatial Reality Display ELF-MN1 o przekątnej 6 cali. Nie jest to zwyczajny ekran, a specjalny wyświetlacz służący do oglądania trójwymiarowych obiektów, w tym m.in. awatarów, postaci czy innych treści przestrzennych. Warto podkreślić, że urządzenie nie wymaga okularów ani zestawów VR lub AR.

Nowość współpracuje z nowoczesnymi smartfonami i komputerami, a jej technologię oparto na śledzeniu ruchu gałek ocznych, zapewniając wyraźny obraz w rozdzielczości 1080 x 2160 pikseli. Cyfrowe „figurki” oferowane są za pośrednictwem usługi HoloModel. Spatial Reality Display ELF-MN1 wyposażono w panel LCD o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, częstotliwości odświeżania 60 Hz, współczynniku kontrastu 1350:1 oraz maksymalnej jasności 470 nitów. Śledzenie ruchu gałek ocznych opiera się o czujnik podczerwieni śledzący wzrok widza, natomiast generowane w czasie rzeczywistym wideo odpowiedzialne jest za stworzenie stereoskopowego obrazu.

Wyświetlacz Sony Spatial Reality Display ELF-MN1
Sony Spatial Reality Display ELF-MN1 (źródło: Sony)

Co ważne, wyświetlanej w 3D postaci może przyglądać się wyłącznie jeden użytkownik, który zobaczy postać z odległości od 30 do 80 centymetrów nie tylko na wprost, ale też pod kątem 25º od środka ekranu. Ponadto, aby korzystać z ekranu, konieczne jest posiadanie smartfona z szybkim procesorem, portem USB typu C z trybem DP Alt Mode lub komputera średniej klasy.

Producent deklaruje, że urządzenie ma prostą konstrukcję obudowy, co ułatwia w skupieniu się na treści. Wyświetlacz umieszczony jest na akrylowym stojaku, dzięki czemu po postawieniu go na blacie biurka integruje się z powierzchnią i wtapia w otaczającą przestrzeń.

Sony Spatial Reality Display ELF-MN1 – wymiary, dostępność i cena

Wyświetlacz Sony Spatial Reality Display ELF-MN1 ma wymiary 110,7 x 154,6 x 111,8 milimetrów, natomiast jego masa wynosi 0,35 kilograma. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowość zadebiutuje na japońskim rynku 11 grudnia 2026 roku. Cenę ustalono na 54 tysiące jenów (~ 1360 złotych). Klienci będą mogli również zobaczyć sprzęt na żywo w sklepie w Ginzie lub Nagoi od 20 listopada 2026 roku.

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