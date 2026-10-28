Tak będzie wyglądał nowy, ekskluzywny Samsung. Piękny

To prawdopodobnie jeden z ostatnich smartfonów, jakie producent z Korei Południowej zaprezentuje w 2026 roku. Zdecydowanie będzie jednak najładniejszy… i najbardziej ekskluzywny.

Nowy smartfon Samsung W27 będzie przyciągał wzrok

Na serię W (nie Samsung Galaxy W) składają się specjalne, ekskluzywne wersje topowych modeli firmy z Korei Południowej, w ostatnich latach składanych. Koreańczycy nie zamierzają jej zaniedbywać i już jutro oficjalnie zaprezentowany zostanie smartfon Samsung W27.

Już dziś jednak wiadomo, jak (pięknie) będzie wyglądał. Tym razem Koreańczycy zdecydowali się na połączenie ciemnego granatu ze złotem (podczas gdy smartfon Samsung W26 miał czerwono-złotą lub czarno-złotą obudowę). Ta prostota i niewątpliwa elegancja zdecydowanie może spodobać się klientom.

źródło: Evan Blass | X

Niewykluczone jednak, że smartfon Samsung W27 będzie dostępny też w jeszcze co najmniej jednej, innej wersji kolorystycznej. Tak sugeruje bowiem zapowiedź premiery, opublikowana na chińskiej stronie południowokoreańskiego producenta. Można z niej wywnioskować, że do sprzedaży ponownie trafi także czerwona.

Zapowiedź premiery smartfona Samsung W27 (źródło: Samsung)

Smartfon Samsung W27 zostanie zaprezentowany w Chinach 29 października 2026 roku

Chiński oddział firmy z Korei Południowej oficjalnie zapowiedział, że smartfon Samsung W27 zostanie zaprezentowany w Chinach 29 października 2026 roku o godzinie 16:00 czasu lokalnego. W Polsce będzie wtedy 9:00.

Seria Samsung W jest jednak przeznaczona wyłącznie na rynek chiński, w związku z czym nie należy spodziewać się, że najnowszy smartfon Samsung W27 trafi do sprzedaży w innych krajach. Niektórzy mogą być tym rozczarowani, ponieważ wizualnie urządzenie zdecydowanie może się podobać.

Pod względem sprzętowym najprawdopodobniej będzie to jednak taka sama konstrukcja jak smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, aczkolwiek Samsung W27 najpewniej nie zaoferuje aż takiego wyboru, jeśli chodzi o konfiguracje pamięciowe, ponieważ Samsung W26 występował tylko w dwóch: 16/512 GB (za 16999 juanów) i 16 GB/1 TB (za 18999 juanów).

Nie będzie też zaskoczeniem, jeżeli smartfon Samsung W27 okaże się (dużo) droższy od swojego bezpośredniego poprzednika (z powodu wysokich cen pamięci oraz wyższej ceny procesora).