Intel stawia na bezpieczeństwo

Intel podczas wydarzenia Intel Innovation 2023 w pierwszym dniu ogłosił wiele ciekawych rzeczy. Nowa generacja procesorów Xeon, rozpowszechnienie Developer Cloud, zapowiedzi nowych procesorów oraz nowej usługi, które zadebiutować mają w przyszłym roku. Czy w drugim dniu będzie równie intrygująco? Tak, choć dzisiaj na pierwszym miejscu stawiane są kwestie związane z bezpieczeństwem.

Intel Innovation 2023 – dzień 1

Podczas pierwszego dnia tegorocznego Innovation, mogliśmy usłyszeć wiele ciekawych rzeczy. Jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia, toteż nie powinien nas dziwić fakt, iż jesteśmy spragnieni kolejnych intrygujących doniesień! Mało co może przebić nowe informacje na temat Intel Meteor Lake czy ogłoszenie, że Developer Cloud będzie miało darmową wersję.

Czego spodziewać się drugiego dnia?

Podczas zorganizowanego dla prasy spotkania dostaliśmy nieco informacji na temat tego, czego możemy oczekiwać po organizowanym evencie. Dzisiejsza prezentacja skupia się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Kojarzycie może zapowiedziany w ubiegłym roku Project Amber? Otóż dzisiaj oficjalnie ruszy.

W 2022 roku, wraz z ogłoszeniem wspomnianego już projektu, niebiescy ruszyli z programem pilotażowym. Zaprosili do udziału w nim kilka firm, które następnie skorzystały z dobrodziejstw Project Amber i miały podzielić się swoimi doświadczeniami z usługą. Odzew był niezwykle pozytywny, do tego stopnia, iż niektórzy stwierdzili, że to nie jest usługa, którą warto mieć, a taka, którą zwyczajnie trzeba mieć.

Mało tego, start Project Amber jest pierwszym krokiem w kierunku rozwoju nowych usług niebieskich, które będą znane jako Intel Trust Authority. Będzie je można zastosować wszędzie tam, gdzie działa usługa Confidential Computing. Są to zdecydowanie dobre wiadomości dla osób, które pracują z wrażliwymi danymi. Ciekawi mnie, co jeszcze będziemy mogli znaleźć w Trust Authority w przyszłości…

Ewolucja oneAPI

Intel przypomniał również, że jest członkiem założycielem Unified Acceleration Foundation (UXL), powstałej w ramach The Linux Foundation. Grupa ta zrzesza wiele firm, których celem jest stworzenie środowiska, pozwalającego na uproszczenie procesu tworzenia oraz publikowania aplikacji na różnych platformach. Niebiescy nazywają to ewolucją oneAPI i, w ramach swojego wkładu, przekażą Fundacji specyfikację swojego oprogramowania.

Jeśli jesteście ciekawi szczegółów, transmisję z drugiego dnia Intel Innovation 2023 możecie obejrzeć poniżej: