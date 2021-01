Pod koniec 2020 roku LG sprzedało mniej smartfonów, bo… zabrakło procesorów

Ostatnio wokół działu mobilnego LG zrobiło się ogromne zamieszanie – pojawiły się doniesienia, że firma może nawet wycofać się z tego segmentu i wyprzedać swoje dziedzictwo innym przedsiębiorstwom. To jednak – jak deklaruje sam zainteresowany – nieprawda. Mimo wszystko faktem jest, że nie radzi sobie na tym rynku najlepiej.

Dział mobilny LG wciąż jest na wielkim minusie

Dział mobilny południowokoreańskiego koncernu (w Korei Południowej określa się je mianem „czebol”) już od kilku lat nie generuje żadnych zysków. Oczywiście, przychody jak najbardziej, i to naprawdę spore, ale „zżerają” je wszelkiej maści koszty, wskutek czego kwartał za kwartałem kończony jest na potężnym minusie.

Wielokrotnie pojawiały się już opinie, że w takiej sytuacji lepiej by było, gdyby dział mobilny został zlikwidowany, skoro działalność w tym segmencie jest dla Koreańczyków nieopłacalna pod względem finansowym. Nie jest to jednak jedyny dział, który przynosi straty, a mimo to wszystkie wciąż są utrzymywane w strukturach. Najwyraźniej jest w tym jakiś strategiczny cel.

Ostatnio producent dramatycznie zmienił swoją strategię w segmencie smartfonów, dzięki czemu poczuliśmy, że może to odmienić jego los. Modele Velvet i Wing to olśniewające sprzęty, a na horyzoncie jest jeszcze rolowany Rollable – czy LG inwestowałoby w takie innowacje, gdyby zamierzało się wycofać z rynku? Nie wydaje mi się.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Wyniki finansowe działu mobilnego LG za Q4 2020 i cały 2020 rok

Mimo że dział mobilny zmienił strategię, jeszcze chyba musimy poczekać, aż zobaczymy pozytywne skutki tego posunięcia. Wyniki za czwarty kwartał ponownie nie są spektakularne – w czwartym kwartale 2020 roku wygenerowano sprzedaż na poziomie 1,39 bln południowokoreańskich wonów (1,24 mld USD), co jest wynikiem o 4,9% lepszym względem Q4 2019, ale jednocześnie o 9,2% słabszym w porównaniu do Q3 2020.

Co dość zaskakujące, LG tłumaczy to „brakami procesorów 4G i powolną sprzedażą smartfonów premium na zagranicznych rynkach”.

Przez cały 2020 rok dział mobilny LG wygenerował zaś przychody w kwocie 5,22 bln KRW (4,66 mld USD) i zakończył go stratą na poziomie 841,20 mld KRW (750,63 mln USD). Jak informuje LG, obrazuje to zwiększone wydatki na marketing, aby wesprzeć sprzedaż flagowych urządzeń. Jednocześnie udało się je częściowo zrównoważyć stałą redukcją kosztów dzięki wydajności produkcyjnej. Tłumacząc prościej – chodzi o to, że LG zaczęło zlecać produkcję tańszych modeli innym firmom, co pozwala zredukować koszty (i jest często stosowane w branży smartfonów).