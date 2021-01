Promocja: kup wybrany smartfon LG i odbierz zwrot nawet 500 złotych lub przydatne akcesoria

Klienci lubią promocje, bowiem to właśnie one najskuteczniej zachęcają do zakupu danego urządzenia. LG doskonale to wie, dlatego przygotowało kilka ofert, które mają skłonić konsumentów do kupna wybranych smartfonów. Można odzyskać nawet 500 złotych lub dostać w prezencie przydatne akcesoria.

Producent z Korei Południowej cały czas przygotowuje promocje na swoje smartfony (i nie tylko), a teraz przyszła pora na kolejną ich dawkę. Wiele osób z pewnością skłoni to do ich zakupu, a jeśli ktoś już wcześniej się do tego przymierzał, dostanie kolejny argument, aby w końcu pójść do sklepu i nabyć wypatrzony model.

Promocja na smartfony LG – nawet 500 złotych lub cenne akcesoria

Promocją objęte są cztery modele smartfonów: LG Velvet, LG Wing, LG K52 i LG K42, które zostaną zakupione do 28 lutego 2021 roku. Aby otrzymać wybrany prezent od producenta, klient musi do 5 marca 2021 roku zarejestrować zakup na dedykowanej stronie promocji.

Dostępne gratisy różnią się w zależności od modelu lub tego, gdzie został kupiony. Na przykład po zakupie LG K42 można otrzymać zwrot 100 złotych w gotówce, ale jeśli klient zrobi to na stronie internetowej sieci Plus, wtedy będzie mógł dostać już 150 złotych.

Podobną kwotę, tj. 150 złotych, producent zwróci również klientom, którzy kupią LG K52. W jego przypadku nie ma znaczenia, gdzie konsument to zrobi, aczkolwiek wcześniej warto zajrzeć na podlinkowaną wcześniej stronę promocji, aby sprawdzić, czy dany sklep bierze w niej udział (bo z elektromarketów łapie się wyłącznie Media Expert; podobnie jest z LG K42 i dwoma niżej wymienionymi smartfonami).

LG K52 (źródło: LG)

Cenniejsze prezenty czekają natomiast na osoby, które zdecydują się na zakup modeli LG Wing i LG Velvet. Do pierwszego producent dorzuci głośnik bezprzewodowy LG XBOOM Go PL2 i słuchawki bezprzewodowe TWS LG Tone Free FN6 lub voucher BLIK do wypłaty 500 złotych z bankomatu.

Do drugiego zaś przewidziano etui z dodatkowym ekranem LG Dual Screen, słuchawki bezprzewodowe TWS LG Tone Free FN4 lub zwrot 400 złotych w gotówce. W obu przypadkach klienci mogą więc wybrać, który prezent (lub zestaw) bardziej im odpowiada.