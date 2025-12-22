iPhone 17 Pro część osób rozczarował. Jego następca zrobi to samo

Nie jesteś fanem wyglądu iPhone’a 17 Pro? Decyzja Apple raczej Ci się nie spodoba, aczkolwiek też nie zaskoczy.

Jak będzie wyglądał iPhone 18 Pro?

iPhone 17 Pro, a także iPhone 17 Pro Max, przyniosły nowy design – aluminiowa konstrukcja, ogromna wyspa z aparatami i wyróżniająca się tafla szkła zajmująca tylko część tyłu obudowy. Nie brakuje opinii, że finalny efekt jest przesadzony i daleki od minimalizmu, z którego kiedyś słynęło Apple. Oczywiście znajdą się tacy, którym nowe podejście przypadło do gustu, ale ogólnie nowe smartfony z Cupertino nie są uważane za te najładniejsze na rynku.

Można więc założyć, że najnowsze informacje na temat iPhone’a 18 Pro i 18 Pro Max nie zostaną pozytywnie odebrane przez dość dużą grupę osób. Według nowego raportu seria iPhone 18 powoli zbliża się do faz kolejnych testów, które są ważne przed uruchomieniem produkcji. Kluczowa jest natomiast wzmianka o wyglądzie modeli z linii Pro, które wyraźnie będą przypominać swoich poprzedników.

Przedstawione informacje nie powinny być jednak dla nikogo zaskoczeniem. Apple przyzwyczaiło już nas do powolnego rozwoju smartfonów, także w kwestii designu. Większe zmiany wprowadzane są raz na kilka lat, a między nimi stosowana jest co najwyżej niewielka ewolucja wyglądu. Można więc spodziewać się tej samej polityki w przypadku tegorocznych i przyszłorocznych iPhone’ów.

(fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Źródło, o którym wspomina AppleInsider, dodaje, że w Cupertino już myślą o zbliżających się fazach tworzenia iPhone’ów 18, w tym testach samych smartfonów, jak i testach masowej produkcji. Informacje sugerują, że obecnie nie ma żadnych opóźnień, co z kolei zapowiada premierę w okolicach jesieni tego roku oraz niedługi czas oczekiwania na pojawienie się urządzeń w sprzedaży.

Co jeszcze wiadomo na temat iPhone’ów 18 Pro?

Niedawno mogliśmy usłyszeć, że iPhone’y 18 Pro nieco przytyją. Byłoby miło, gdyby okazało się, że dodatkowe gramy oznaczają większe akumulatory. Owszem, tegoroczne modele nie wypadają źle w kwestii czasu pracy, ale jakby następna generacja dostała ogniwa porównywane do przykładowo Oppo Find X9 Pro, to moglibyśmy mówić o wielkiej zmianie. Podejrzewam, że przedstawiony przeze mnie scenariusz brzmi świetnie, ale nie nastawiałbym się na jego spełnienie.

Nieoficjalne informacje zapowiadają, że linia iPhone 18 Pro może otrzymać uproszczoną wersję przycisku aparatu (Apple chce obniżyć koszty produkcji) i najpewniej wciąż nie pojawi się wyczekiwane Face ID pod ekranem (chociaż jakieś szanse na to są). Podobno sporej aktualizacji mają doczekać się aparaty, które zapewnią lepszą jakość zdjęć, większy zoom optyczny i możliwe, że poprawę w warunkach z gorszym oświetleniem. Niektóre rewelacje wskazują też na wprowadzenie nowego procesora wykonanego w technologii 2 nm, mającego przynieść jeszcze wyższą wydajność.

Możliwe jednak, że największą gwiazdą będzie składany iPhone. Nadal nie jest jednak pewne, czy zespół Tima Cooka wyrobi się w 2026 roku, czy jednak każe nam jeszcze dłużej czekać na debiut tego smartfona.