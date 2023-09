Microsoft zaprezentował Surface Laptop Studio 2, Surface Laptop Go 3 i Surface Go 4 for Business

Zgodnie z zapowiedziami Microsoft zaprezentował dziś nowe urządzenia z serii Surface. Wśród nowości znalazły się Surface Laptop Studio 2 i Surface Laptop Go 3 oraz Surface Go 4 for Business.

Specyfikacja Microsoft Surface Laptop Studio 2

Surface Laptop Studio 2 wyróżnia możliwość ustawienia ekranu w różnym położeniu, co znacząco zwiększa jego potencjał, ponieważ urządzenie może posłużyć zarówno jako klasyczny laptop, jak i tablet z systemem operacyjnym Windows 11. Wyświetlacz PixelSense w tym modelu cechuje się przekątną 14,4 cala, rozdzielczością 2400×1600 pikseli (proporcje 3:2; 200 ppi) i współczynnikiem kontrastu 1500:1, a do tego jest w stanie odświeżyć obraz z częstotliwością do 120 Hz. Oczywiście można go też obsługiwać za pomocą rysika Surface Slim Pen 2 (nie wchodzi on jednak w skład zestawu sprzedażowego).

Microsoft Surface Laptop Studio 2 (źródło: Microsoft)

Surface Laptop Studio 2 będzie dostępny w wielu różnych konfiguracjach: z procesorami Intel Core i7-13700H i Intel Core i7-13800H, układem graficznym Intel Iris Xe oraz osobnymi kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4050 z 6 GB GDDR6 vRAM, NVIDIA GeForce RTX 4060 z 8 GB GDDR6 vRAM i NVIDIA RTX 2000 Ada Generation z 8 GB vRAM, dyskami SSD o pojemności 512 GB, 1 TB i 2 GB, a także 16, 32 i 64 GB RAM LPDDR5X.

Na pokładzie Surface Laptop Studio 2 znajdują się też m.in. kamera internetowa 1080p z obsługą rozpoznawania twarzy Windows Hello 2.0, cztery głośniki Omnisonic z Dolby Atmos, dwa mikrofony o dalekim zasięgu, dwa porty USB-C (USB 4/Thunderbolt 4) i jeden USB-A oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe i czytnik kart microSDXC, a także moduły łączności Bluetooth 5.3 i WiFi 6E. Deklarowany czas pracy różni się w zależności od konfiguracji – wynosi on od 16 godzin (wersja z dyskiem 2 TB), przez 18 godzin (modele z kartą graficzną NVIDIA z wyjątkiem tego z dyskiem 2 TB), aż do 19 godzin (wariant z układem Intel Iris Xe).

Specyfikacja Microsoft Surface Laptop Go 3

Surface Laptop Go 3 wyposażony jest w 12,4-calowy ekran PixelSense o rozdzielczości 1536×1024 pikseli (proporcje 3:2; 148 ppi), współczynniku kontrastu 100:1 i jasności do 320 nitów ze szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji. Wyświetlacz wspiera obsługę dotykiem, natomiast Microsoft nie wspomina już nic o wsparciu dla rysika Surface Pen.

Microsoft Surface Laptop Go 3 (źródło: Microsoft)

Surface Laptop Go 3 będzie dostępny w wersjach z procesorem Intel Core i5-1235U i Intel Core i5-1235U z układem graficznym Intel Iris Xe oraz 8 i 16 GB RAM LPDDR5, a także pamięcią UFS o pojemności 128 GB, jak i dyskami SSD 256 i 512 GB. Ponadto laptop ma m.in. kamerę internetową 720p HD, głośniki Omnisonic z Dolby Atmos Premium, dwa mikrofony o dużym zasięgu, Bluetooth 5.1, WiFi 6, porty USB-C 3.2 i USB-A, jak również 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Surface Laptop Go 3 ma wymiary 278x206x15,7 mm i waży 1,13 kg, a deklarowany przez producenta czas pracy na akumulatorze ma sięgać 15 godzin podczas „typowego użytkowania”.

Specyfikacja Microsoft Surface Go 4 for Business

Microsoft Surface Go 4 for Business – jak wskazuje jego nazwa – nie jest kierowany do użytkowników indywidualnych, tylko do pracowników, którzy wykorzystają go do pracy „na froncie”. Urządzenie zapewnia 10,5-calowy wyświetlacz Pixel Sense o rozdzielczości 1920×1280 pikseli (proporcje 3:2; 220 ppi), współczynniku kontrastu 1500:1 i jasności typowej 350 nitów, który pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji i zapewnia wsparcie dla obsługi rysikiem Surface Pen.

Microsoft Surface Go 4 for Business (źródło: Microsoft)

Surface Go 4 for Business ma też procesor Intel N200 z układem graficznym Intel UHD i 8 GB RAM LPDDR5. Klienci dostaną natomiast do wyboru wersje z 64, 128 i 256 GB pamięci UFS. Urządzenie obsługuje karty microSDXC, a do tego zapewnia możliwość korzystania również m.in. z kamery 1080p na przodzie (ze wsparciem dla Windows Hello), aparatu 8 Mpix na tyle, dwóch głośników stereo o mocy 2 W z Dolby Atmos Premium, dwóch mikrofonów o dalekim zasięgu, modułu NFC, Bluetooth 5.1, WiFi 6, portu USB-C 3.1 i 3,5 mm złącza słuchawkowego.

Surface Go 4 for Business ma wymiary 245x175x8,3 mm, waży 521 gramów i według deklaracji producenta będzie działał na akumulatorze do 12,5 godziny. Co ciekawe, klienci dostaną do wyboru modele z preinstalowanym systemem Windows 10 Pro i Windows 11 Pro – coś takiego rzadko się zdarza.

Ile kosztują nowe urządzenia Microsoftu z serii Surface?

W Stanach Zjednoczonych Surface Laptop Studio 2 ma kosztować od 1999 dolarów, Surface Laptop Go 3 od 799 dolarów, a Surface Go 4 for Business od 579 dolarów. W Polsce natomiast cena Surface Laptop Studio 2 zaczynać się będzie od 10999 złotych, a Surface Laptop Go 3 od 4269 złotych. Oba modele trafią do sprzedaży 3 października 2023 roku.