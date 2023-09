Nowe słuchawki Xiaomi mają zapewnić redukcję hałasów na flagowym poziomie

Słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) Xiaomi cieszą się dużą popularnością wśród klientów, zatem nie jest żadną niespodzianką, że producent właśnie wprowadził do sprzedaży nowy model Redmi Buds 5. Co oferuje i ile trzeba za niego zapłacić?

Specyfikacja nowych słuchawek Xiaomi Redmi Buds 5

Według producenta jego najnowsze słuchawki prawdziwie bezprzewodowe zapewniają redukcję hałasów na „flagowym poziomie”, bowiem są w stanie wyeliminować do 99,5% odgłosów otoczenia o natężeniu nawet 46 dB. Dla porównania, w przypadku Redmi Buds 4 deklarowano do 35 dB, a Redmi Buds 4 Pro do 43 dB – w obu zatem jest to mniejsza wartość niż w najnowszym modelu z serii.

Redmi Buds 5 (źródło: Xiaomi)

Redmi Buds 5 oferują trzy tryby redukcji hałasów: głęboką, która ma się przydać na stacjach kolejowych i lotniskach, zbalansowaną do stosowania na ulicy i w siłowni oraz łagodną, stworzoną z myślą o bibliotekach i biurach. Ponadto słuchawki zapewniają tryb przezroczystości, który przepuszcza ważne dźwięki otoczenia, a także funkcję wzmacniania głosu, przydatną podczas rozmów głosowych w głośnych środowiskach.

Xiaomi podkreśla również, że Redmi Buds 5 są pierwszymi słuchawkami, w których zastosowano autorski, dwukanałowy algorytm AI, który jest w stanie wytrzymać szum wiatru o prędkości 6 m/s. Dwa mikrofony w każdej słuchawce mają efektywnie go filtrować, co użytkownicy docenią podczas jazdy na rowerze czy biegania.

Redmi Buds 5 (źródło: Xiaomi)

Oczywiście Xiaomi położyło duży nacisk na jakość generowanego przez słuchawki dźwięku – Redmi Buds 5 wyposażone są w duże cewki dynamiczne o średnicy 12,4 mm z membraną pokrytą tytanem, dzięki czemu mają zapewnić większy obszar wibracji, teksturowany bas i czyste góry. Słuchawki można połączyć z nawet dwoma urządzeniami naraz, a łączność zapewnia technologia Bluetooth 5.3 o zasięgu do 10 metrów.

Jeśli natomiast chodzi o czas pracy, to na pojedynczym ładowaniu sięga on 10 godzin, a z wykorzystaniem etui ładującego w sumie nawet 40 godzin. Z włączoną redukcją szumów skróci się on jednak do odpowiednio 8 i 30 godzin, co wciąż jest bardzo dobrym wynikiem. Do tego Redmi Buds 5 można szybko podładować – 5 minut ładowania zapewni zapas energii wystarczający na 2 godziny odtwarzania muzyki. Samo etui ładuje się zaś poprzez port USB-C.

8 Ocena

Słuchawki da się połączyć ze smartfonami z Androidem i iOS, a dzięki dedykowanej aplikacji można skorzystać m.in. z funkcji, która pomoże je znaleźć, a także powiadomi użytkownika, że je zostawił/nie zabrał ich ze sobą.

Cena nowych słuchawek Xiaomi Redmi Buds 5

Najnowsze słuchawki Redmi Buds 5 są już dostępne w Chinach, gdzie kosztują 199 juanów, co jest równowartością ~120 złotych. Dokładnie tyle samo trzeba było zapłacić za Redmi Buds 4 w dniu ich premiery w 2022 roku.

Można spodziewać się, że w przyszłości nowe słuchawki Redmi Buds 5 trafią do sprzedaży także w innych krajach, ale na tę chwilę nie wiemy, kiedy może się to stać.