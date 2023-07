Poznaliśmy część specyfikacji drona DJI Air 3. Co już wiadomo?

DJI od lat zdobywa uznanie i podziw zarówno wśród profesjonalistów, jak i entuzjastów dronów. Air 3 to jeden z najbardziej wyczekiwanych maszyn tego producenta. Najnowsze przecieki rzucają nam nieco światła i odkrywają kilka istotnych informacji.

DJI Air 3 z większą baterią i podwójną kamerą

Federalna Komisja Łączności (FCC) opublikowała wstępną dokumentację nowego drona DJI, która ujawnia kilka istotnych informacji na temat jego specyfikacji.

Zgodnie z nią, akumulator w nadchodzącej maszynie będzie mieć pojemność 4241 mAh (62,6 Wh), co przekłada się na 20-procentowy wzrost względem poprzednika (Air 2S). Przyczyni się to do dłuższego czasu lotu i potencjalnie większej wydajności.

Kamera jest jednym z kluczowych elementów drona, a przecieki ujawniły kilka szczegółów na temat obiektywów w Air 3. Mają one pozwolić na rejestrowanie wysokiej jakości obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Według zdjęć, dron będzie wyposażony w podwójny układ kamer:

szerokokątny obiektyw 24 mm z przysłoną f/1.7,

teleobiektyw 70 mm z przysłoną f/2.8.

Kolejną ważną informacją jest szansa na obecność dwóch pilotów zdalnego sterowania, które będą dostępne dla modeli Air 3: RC-2 i tańszej wersji RC-N2. Oznacza to, że użytkownicy będą mieli większy wybór w sprawie kontroli nad dronem. Do internetu trafiły także rendery DJI Air 3.

Dzięki większej pojemności baterii, ulepszonemu systemowi kamery i różnym pilotom zdalnego sterowania, Air 3 może zainteresować zarówno profesjonalistów, jak i fanów okazjonalnego filmowania z wysokości.

Data premiery i cena

Data premiery pozostaje nieznana. Mimo to, patrząc na liczbę przecieków, można spekulować, że jest ona już blisko.

Wierząc plotkom, ceny nowego DJI Air 3 powinny wyglądać następująco:

wersja z R2-N2 – ok. 5000 złotych,

wersja z R2-N2 i zestawem akcesoriów Fly More Combo – ok. 6200 złotych,

wersja z RC-2 i Fly More Combo – ok. 7200 złotych.

Na oficjalne, potwierdzone dane trzeba jeszcze poczekać.