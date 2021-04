Premiera DJI Air 2S. Wybór drona dla wymagających właśnie stał się trudniejszy

DJI jest firmą, która wręcz opanowała rynek dronów. Jeśli kiedykolwiek szukałeś tego typu urządzenia dla siebie, pewnikiem jest, że na forach czy grupach na portalach społecznościowych polecony Ci został jeden z modeli tej firmy. Nic więc dziwnego, że DJI stale poszerza swoje portfolio tak, by dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Dziś miała miejsce oficjalna premiera DJI Air 2S – drona dla wymagających!

W ofercie firmy DJI znaleźć można drony dla użytkowników o różnym poziomie zaawansowania. Od podstawowych modeli dla początkujących, latających wyłącznie rekreacyjnie i tworzących materiały tylko do domowego albumu, po profesjonalne konstrukcje, z których zdjęcia i filmy raz po raz zapierają dech w piersiach, gdy tylko napotykamy je w internecie. Najnowsza konstrukcja, DJI Air 2S, to coś dla tych, którzy już zdążyli zaznajomić się z możliwościami dronów i chcą spróbować czegoś z nieco wyższej półki.

Choć specyfikacja drona DJI Air S2 już od kilku dni dostępna jest w internecie, podobnie jak orientacyjne ceny, dopiero teraz wszystko stało się jasne. Następca świetnie przyjętego modelu Mavic Air 2 właśnie zadebiutował i, co najważniejsze, znamy już polskie ceny – o nich na koniec niniejszego materiału.

Zaawansowane technologie w niższej cenie

Skoro mówimy o dronie dla nieco bardziej zaawansowanych użytkowników, przyjrzyjmy się wpierw temu, co otrzymają, gdy zdecydują się wydać ponad dwa razy wyższą kwotę niż za większość podstawowych modeli. Przede wszystkim DJI Air 2S oferuje – znaną ze znacznie droższych konstrukcji – matrycę o przekątnej 1 cala i rozdzielczości 20 megapikseli (dla porównania, Mavic Air 2 ma matrycę o przekątnej tylko 0,5 cala).

Dzięki niej możliwe jest robienie zdjęć w pełnej rozdzielczości matrycy, zapisywanych w formie plików RAW oraz nagrywanie materiałów wideo o rozdzielczości 5,4K, z częstotliwością odświeżania 30 klatek na sekundę (4K w 60 FPS).

Zasięg i efekty specjalne

W dronie DJI Air 2S zastosowano, po raz pierwszy, technologię OcuSync 3.0, dzięki której dron jest w stanie przesłać obraz w rozdzielczości 1080p na odległość do 8 kilometrów od aparatury. To naprawdę robi wrażenie.

Dla wszystkich, którzy chcieliby przy pomocy drona rejestrować ujęcia tak spektakularne, jak te powstające z rąk profesjonalistów, przygotowano sporo gotowych trybów, do wykorzystania w locie. Są to, między innymi, nagrywanie Hyperlapse, ułatwienia w tworzeniu panoramy, efekty MasterShots i przeznaczony do śledzenia obiektów, udoskonalony tryb FocusTrack.

Bezpieczeństwo

Choć DJI Air 2S to nieco bardziej zaawansowany dron, wciąż oferuje sporo funkcji ułatwiających bezpieczne latanie. Wykrywanie przeszkód w czterech kierunkach pozwala uniknąć zderzenia z przeszkodami naturalnymi, a system AirSense, odbierający sygnał ADB-S, wysyła ostrzeżenia o znajdujących się w pobliżu helikopterach i samolotach do aplikacji DJI Fly. Stosowna informacja pojawi się na tyle szybko, by w porę uniknąć zderzenia i odlecieć w bezpieczne miejsce.

DJI Air 2S Fly More Combo

Ceny w podstawie i Fly More Combo

Jak większość dronów DJI, Air 2S dostępny będzie w wersji Fly More Combo, w której podstawowy zestaw sprzedażowy wzbogacony jest o filtry ND, torbę na ramię, 3 inteligentne akumulatory i hub ładowania. Standardowo, wszystkie elementy zestawu będzie można nabyć oddzielnie.

DJI Air 2S kosztuje 4899 złotych, a w wersji Fly More Combo – 6299 złotych. Na brak zainteresowania ze strony korzystających z poprzednich generacji modelu oraz amatorów, którzy chcieliby spróbować czegoś więcej niż to, co oferują podstawowe drony, producent z całą pewnością narzekać nie będzie.

