Logitech pokazał zestaw akcesoriów, który docenią osoby pracujące za biurkiem

Często organizując sobie przestrzeń na biurku chcemy, aby każdy element do siebie pasował – w tym to, na czym pracujemy. Logitech chcąc oszczędzić Wam zachodu przygotował pierwszy w historii zestaw MX z serii Master.

Klawiatura, mysz i odpoczynek dla nadgarstków

Sprzętem, który stanowi najważniejszy punkt zestawu to nowa klawiatura MX Keys S – ulepszenie podstawowej konstrukcji MX Keys. To bezprzewodowe urządzenie wyposażone w podświetlenie dedykowana jest przede wszystkim fanom niskoprofilowych sprzętów. Klawisze zyskały wgłąbienia pod opuszki palców, dzięki czemu pisanie staje się płynne i wygodne.

Sprzęt występuje w układzie ISO/IEC 9995-2 z „wysokim” enterem oraz dodatkowym nadrukowanym wariantem klawiszy, który używany jest przez użytkowników sprzętu Apple. Oprócz tego, MX Keys S wyposażono w trzy przydatne przyciski – włączenie zamiany mowy na tekst, wyciszanie/odciszanie mikrofonu i menu z emotikonami.

Co do wspomnianego oświetlenia – jego jasność i długość możemy z łatwością ustawić w aplikacji Logi Options+. Co ciekawe, samo podświetlenie działa w sposób inteligentny – diody dostosowują się do światła, jakim objęte jest pomieszczenie oraz uruchamiają się po wykryciu zbliżających się do klawiatury dłoni.

MX Keys S (Źródło: Logitech)

W zestawie znajduje się jeszcze MX Palm Rest czyli dedykowana podkładka pod nadgarstki oraz MX Master 3S – bezprzewodowa mysz, którą mieliśmy okazje przetestować w redakcji i uznać gryzonia za idealny wybór dla profesjonalnych użytkowników. Na wysoką ocenę złożyła się przede wszystkim przemyślana i wysokiej jakości konstrukcja, świetne oprogramowanie, czas pracy na baterii i ciche przyciski.

Logitech MX Anywhere 3S – mobilny i profesjonalny

Oprócz zestawu biurowego, producent peryferiów przygotował również ulepszoną wersję kompaktowej myszy MX Anywhere 3, która zgodnie ze strategią firmy przy poprawianiu dorobiła się litery „S”. Wraz z usprawnieniem gryzonia wyposażono w technologię Quiet Click która jeszcze lepiej wycisza przełączniki podczas klikania. Rozdzielczość czujnika optycznego podbito do 8000 DPI, a sam sensor powinien sprawdzić się na każdej powierzchni, w tym szkle. Podczas ulepszania zachowała się elektromagnetyczna rolka MagSpeed.

MX Anywhere 3S (Źródło: Logitech)

Producent przy produkcji nowych akcesoriów nie zapomniał skupić się na ekologii. W zależności od produktu, procent wykorzystanego plastiku z recyklingu waha się od minimum 11% (MX Keys S) do minimum 61% (MX Anywhere 3S). Aluminiowa płytka wewnątrz nowozaprezentowanej klawiatury produkowana jest przy użyciu energii odnawialnej, a papierowe opakowanie pochodzi z lasów z certyfikatem FSC i innych kontrolowanych źródeł.

Letnie nowości Logitech – kolory i cena

Wszystkie nowości zaprezentowane przez Logitecha powinny pojawić się w sklepach w czerwcu 2023 roku. Zestaw MX Keys S Combo będzie dostępny w kolorze grafitowym oraz jasnoszarym, a mysz MX Anywhere 3S – białym, czarnym i różowym. Jeżeli interesuje Was wyłącznie bezprzewodowa klawiatura, ta będzie dostępna jako samodzielny produkt. Sugerowane ceny detaliczne prezentują się następująco: